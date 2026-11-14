Guvernul schimbă componența comisiei care analizează investițiile strategice din România

Guvernul a modificat componența Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD), organismul care analizează investițiile străine și poate decide dacă acestea primesc sau nu avizul necesar pentru a fi realizate în România.

Noua structură, publicată în Monitorul Oficial, cuprinde reprezentanții a zece instituții, față de 12 în formula anterioară.

Din noua structură lipsesc Consiliul Concurenței, reprezentat anterior de președintele Bogdan Chirițoiu, și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, unde reprezentant era secretarul de stat Eduard Mititelu.

Totodată, Ministerul Economiei și Ministerul Sănătății nu au membri titulari, ci doar reprezentanți supleanți.

CEISD analizează investițiile care pot avea impact asupra securității naționale și asupra domeniilor strategice ale economiei.

Începând din martie 2026, pragul general al investițiilor supuse examinării a fost ridicat de la 2 milioane la 5 milioane de euro.

Comisia vertifică achizițiile de active din sectoare sensibile, între care tehnologia, energia, sănătatea, media, industria farmaceutică și apărarea.

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