30 octombrie, 2025

Guvernul prelungeste termenul până la care autoritățile locale pot face împrumuturi la Trezorerie pentru susținerea proiectelor cu finanțare europeană

De Razvan Diaconu

30 octombrie, 2025

Guvernul a prelungi cu două luni, până la sfârșitul lui 2025, termenul în care unitățile administrativ teritoriale pot contracta împrumuturi din Trezorerie pentru asigurarea continuității serviciilor termice în sistem centralizat și pentru susținerea proiectelor finanțate din fonduri europene și prin PNRR.

Potrivit OUG adoptate în ședința de joi, limita sumei pentru acordarea acestor împrumuturi se menține la 1,5 miliarde de lei, cât a fost stabilit inițial

Disponibilul rămas nealocat este de aproximativ 650 de milioane lei.


Modificarea a survenit în urma solicitărilor formulate de unele comunităților locale și de Asociația Municipiilor din România. 

„Termenul-limită de depunere la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice a documentelor care vor fi stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (12) pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale este data de 31 decembrie 2025”, se arată în ordonanța de urgență pentru prorogarea termenului prevăzut de OUG nr. 25/2025 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului.

(Citește și: ”Proiect: Investițiile publice locale – cu împrumuturi de la Trezorerie. Necesar total de finanțare – 240 mld. lei”)

