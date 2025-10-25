Guvernul prelungește cu doi ani faza de explorare a proiectului Neptun Deep – proiect HG

Guvernul va prelungi cu doi ani faza actuală de explorare a perimetrului Neptun Deep, la solicitarea titularilor concesiunii, fără modificarea duratei totale a concesiunii, valabile până în noiembrie 2045, potrivit unui proiecte de HG publicat în transparență decizională pe site-ul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG).

”Faza curenta a perioadei de exploatare se va încheia în Noiembrie 2025 și Titularii au solicitat extinderea acesteia pe o perioada suplimentară de 2 ani pentru a putea finaliza în condiții de siguranță și eficientă operațiunile petroliere agreate a se desfășura în perioada de explorare”, se arată în nota de fundamentare.

Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun a fost încheiat în 2000 între ANRM și Petrom SA/ELF Aquitaine și este în prezent deținut de OMV Petrom S.A. și Romgaz Black Sea Limited. Durata totală a acordului este de 45 de ani, până în 28.11.2045.

În cadrul perimetrului se derulează:

Perioada de explorare, cu investiții ridicate și lucrări în curs;

Perioada de dezvoltare a zăcămintelor comerciale Domino și Pelican Sud (Proiectul Neptun DEEP), cu planuri de dezvoltare confirmate în 2023.

Faza de explorare care ar fi trebuit să se încheie în noiembrie 2025 ar urma să fie extinsă cu doi ani, pentru a se finaliza operațiunile de explorare în condiții de siguranță și eficiență, evitând simultan forajul de explorare și dezvoltare și optimizând resursele tehnice și umane.

Potrivit Guvernului, avantajele prelungirii fazei de explorare ar fi: finalizarea studiilor post-foraj și maturizarea perspectivelor de foraj, pentru o evaluare mai sigură a potențialelor noi descoperiri; evitarea riscurilor operaționale prin derularea unei singure operațiuni de foraj simultan și protecția sănătății și siguranței personalului.

„Astfel, va exista o singură operațiune de foraj în desfășurare în zona de apa adâncă, adică o singura sondă care poate necesita o intervenție de urgență – cum ar fi forarea sondelor de evacuare – realizându-se astfel și o optimizare a resurselor necesare pentru intervenții de urgență (nave de intervenție, elicoptere, etc).

De asemenea, având în vedere complexitatea și multitudinea resurselor umane angrenate în timpul operațiunilor de foraj în zona de apa adâncă ar trebui evitată, pe cât posibil, expunerea personalului de specialitate la operațiuni simultane de foraj, din motive de sănătate, de siguranță, securitate și mediu (HSSE).

„În plus fata de avantajele operaționale și de siguranță, securitate și mediu, o prelungire cu 2 ani a fazei de explorare în desfășurare ar asigura timp suficient pentru a finaliza studiile aprofundate post foraj, iar rezultatele vor fi utilizate pentru a maturiza mai multe perspective de foraj. Acest lucru va determina o mai bună înțelegere a opțiunilor de alegere a locațiilor de foraj pentru viitoarele sonde, în cadrul perimetrului XIX Neptun și în mai multă certitudine asupra evaluării comercialității posibilelor noi descoperiri”, potrivit notei de fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern.

Faza de dezvoltare a celor două zăcăminte implică investiții mari în infrastructură offshore, foraj și echiparea sondelor, esențiale pentru producția de gaze naturale și securitatea energetică națională, conform strategiilor României 2025-2035 și 2050, se mai arată în documentul citat.

Modificarea acordului va fi realizată prin act adițional, fără a schimba durata totală a concesiunii, conform Art. 31, alin. (3) din Legea Petrolului nr. 238/2004, pentru ca măsurile să producă efecte utile în timp.

Forajul celor zece sonde de exploatare pe Domino și Pelican Sud este planificat să se finalizeze la sfârșitul anului 2026.

