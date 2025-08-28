cursdeguvernare

Newsletter
Contact
joi

28 august, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Guvernul Poloniei publică un ghid de supraviețuire în situații de criză, inspirat și din experiența de război a Ucrainei

Rss
De Iulian Soare

28 august, 2025

Guvernul de la Vrșovia a publicat joi, pe site-ul său, un ghid de supraviețuire pentru situații de criză, menit să dezvolte capacitățile naționale de apărare.

„Manualul de siguranță”, a cărui versiune tipărită va fi trimisă în fiecare casă din Polonia începând cu acest an, conține instrucțiuni despre cum să răspunzi la diverse pericole, „nu numai în cele mai dificile situații, cum ar fi războiul, ci și uragane, dezastre naturale, inundații și incendii”, a declarat presei ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak Kamysz.

Broșura de cincizeci de pagini, cu multe ilustrații clare, chiar și pentru copii, enumeră datele de contact ale serviciilor de urgență de stat și ale instituțiilor de securitate, dar mai presus de toate oferă îndrumări privind comportamentul individual și comunitar, cum să te protejezi pe tine însuți, dar și pe cei mai vulnerabili, copiii și chiar animalele.


Redactat într-un limbaj accesibil, ghidul arată cum să-ți pregătești locuința pentru întreruperi prelungite de curent, gaz și apă și cum să faci stocuri de alimente, medicamente, provizii de igienă și articole de supraviețuire.

Un capitol separat descrie, cu imagini însoțitoare, cum să te pregătești pentru o posibilă evacuare și detaliază conținutul optim al unei genți de evacuare de urgență.

Comportamentele de urmat în timpul atacurilor aeriene, al amenințărilor chimice, biologice sau nucleare sunt abordate separat, la fel ca și amenințările teroriste, dezinformarea și securitatea cibernetică.

Ghidul invită fiecare familie să își dezvolte propriul plan individual de răspuns la crize. Autorii ghidului afirmă că s-au inspirat din inițiative similare din țările scandinave, precum și din experiența războiului din Ucraina, care se apără împotriva invaziei rusești.

Polonia, un aliat fidel al Ucrainei, le-a oferit cetățenilor săi o serie de oportunități de instruire militară, armata poloneză propunând diverse tipuri de instruire în unitățile sale din întreaga țară, cu o durată de la o zi la o lună.

(Citește și FT: Planul european de garanții de securitate pentru Ucraina prinde contur: 3 cercuri – zonă demilitarizată, frontieră consolidată și forță de descurajare)


***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Ministrul de finanțe al SUA, despre regimul tarifar cu China: ”Dacă ceva nu e stricat, de ce să umbli la el?”

Industria și consumul scad în China, economia resimte efectele tarifelor SUA

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți