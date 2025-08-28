Guvernul Poloniei publică un ghid de supraviețuire în situații de criză, inspirat și din experiența de război a Ucrainei

Guvernul de la Vrșovia a publicat joi, pe site-ul său, un ghid de supraviețuire pentru situații de criză, menit să dezvolte capacitățile naționale de apărare.

„Manualul de siguranță”, a cărui versiune tipărită va fi trimisă în fiecare casă din Polonia începând cu acest an, conține instrucțiuni despre cum să răspunzi la diverse pericole, „nu numai în cele mai dificile situații, cum ar fi războiul, ci și uragane, dezastre naturale, inundații și incendii”, a declarat presei ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak Kamysz.

Broșura de cincizeci de pagini, cu multe ilustrații clare, chiar și pentru copii, enumeră datele de contact ale serviciilor de urgență de stat și ale instituțiilor de securitate, dar mai presus de toate oferă îndrumări privind comportamentul individual și comunitar, cum să te protejezi pe tine însuți, dar și pe cei mai vulnerabili, copiii și chiar animalele.

Redactat într-un limbaj accesibil, ghidul arată cum să-ți pregătești locuința pentru întreruperi prelungite de curent, gaz și apă și cum să faci stocuri de alimente, medicamente, provizii de igienă și articole de supraviețuire.

Un capitol separat descrie, cu imagini însoțitoare, cum să te pregătești pentru o posibilă evacuare și detaliază conținutul optim al unei genți de evacuare de urgență.

Comportamentele de urmat în timpul atacurilor aeriene, al amenințărilor chimice, biologice sau nucleare sunt abordate separat, la fel ca și amenințările teroriste, dezinformarea și securitatea cibernetică.

Ghidul invită fiecare familie să își dezvolte propriul plan individual de răspuns la crize. Autorii ghidului afirmă că s-au inspirat din inițiative similare din țările scandinave, precum și din experiența războiului din Ucraina, care se apără împotriva invaziei rusești.

Polonia, un aliat fidel al Ucrainei, le-a oferit cetățenilor săi o serie de oportunități de instruire militară, armata poloneză propunând diverse tipuri de instruire în unitățile sale din întreaga țară, cu o durată de la o zi la o lună.

