Guvernul Niculescu accelerează împrumuturile: +33 mld. lei de la învestire, echivalentul a 12,5% din necesarul de finanțare

România a împrumutat la începutul acestei săptămâni 4,5 miliarde de euro de pe piețele externe, potrivit unui anunț făcut de premierul Luca Niculescu marți, aceasta fiind prima ieșire a Ministerului Finanțelor pe piețele financiare internaționale de la învestirea noului executiv. De altfel, statul a accelerat împrumuturile și pe piața internă, în urma detensionării crizei guvernamentale. Cabinetul Niculescu a împrumutat circa 7,86 miliarde de lei pe piața internă, precum și 250 de milioane de euro printr-un plasament privat extern.

În total, noul guvern a împrumutat circa 33 de miliarde de lei din aceste surse, echivalentul a 12,5% din necesarul de finanțare, ceea ce înseamnă că și-a acoperit peste 80% din nevoile pentru acest an (sumele necesare pentru rostogolirea datoriilor vechi, plata dobânzilor și acoperirea deficitului).

„Predictibilitatea fiscală și stabilitatea politică sunt la rândul lor condiții obligatorii pentru dezvoltare și acum, după aproape șase luni de instabilitate politică, avem un guvern cu puteri depline, care va lucra la recâștigarea încrederii. Apropo de recâștigarea încrederii, vreau să vă dau o veste bună: România a atras ieri 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale de capital, este prima emisiune de euroobligațiuni de la instalarea noului guvern. Cererea investitorilor vreau să vă spun că a fost dublă față de suma împrumutului, deci interesul pentru România a fost foarte mare. Pe scurt, este un semnal important de încredere în România și în capacitatea noastră de a ne respecta angajamentele”, a declarat marți premierul Luca Niculescu.

În imaginea de mai jos, în chenarul roșu împrumuturile interne realizate de guvernul Niculescu, sursa BNR

România a lansat luni o ofertă obligațiuni denominate în euro, cu scadențe în 2030 și 2034, precum și obligațiuni verzi cu maturitate de 12 ani, tot în moneda unică europeană, potrivit Bloomberg. Primele indicații de preț au fost de aproximativ 210 puncte de bază peste rata mid-swap pentru cea mai scurtă scadență, 310 puncte de bază pentru obligațiunile cu maturitate de 8 ani și aproximativ 360 de puncte de bază pentru obligațiunile verzi.

Unul dintre cei mai frecvenți emitenți de obligațiuni în valută forte din Europa de Est, România a amânat o emisiune de obligațiuni pe piețele externe în timpul crizei politice care a urmat destrămării coaliției de guvernare în luna mai. Guvernul Niculescu a fost învestit pe 20 octombrie.

Conform unui ordin al ministrului Finanțelor, publicat luni în Monitorul Oficial, suma maximă ce urma să fie împrumutată de pe piețele externe se ridica la 5 miliarde de euro.

„Se aprobă contractarea de către Ministerul Finanțelor a unor împrumuturi pe piețele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“, în sumă totală de până la 5 miliarde euro, prin lansarea a trei serii noi de obligațiuni denominate în euro cu maturitatea de 4 ani, 8 ani și 12 ani, împrumuturile fiind denumite în continuare emisiune. Suma finală, precum și ceilalți termeni și condiții financiare urmează să fie stabilite la momentul lansării emisiunii, în funcție de condițiile de piață”, se arată în ordin.

România și-a acoperit 83,5% din necesarul de finanțare din acest an

Conform celui mai recent raport al Ministerului Finanțelor, România împrumutase de pe piețele interne și externe, până la data de 12 octombrie, 185,1 miliarde de lei. De atunci și până la investirea guvernului Niculescu a mai realizat împrumuturi de circa 3,24 mld. lei de pe piața internă.

Adăugând și împrumuturile interne și externe din 20 octombrie până în prezent (4,5 mld. prin emisiune de euroobligațiuni, 250 mil. euro prin plasamente private și 7,86 mld. lei intern), totalul urcă la 221,37 mld. lei, echivalentul a 83,5% din necesarul anual de finanțare. (Totalul ar putea fi ceva mai ridicat dacă adăugăm și împrumuturile de la populație)

***