Guvernul Meloni tocmai devine al doilea cel mai longeviv din istoria Republicii Italiene

Guvernul premierului Giorgia Meloni a devenit sâmbătă al doilea cel mai longeviv din istoria de 80 de ani a Republicii Italiene și se confruntă acum cu obiectivul de a-și încheia mandatul în 2027, informează EFE, potrivit Agerpres.

În prezent, guvernul Meloni a devenit al doilea cel mai longeviv din democrația italiană, după 1.288 de zile de mandat, fiind depășit doar de al doilea guvern al lui Berlusconi (2001–2005), care a durat 1.412 zile.

Prim-ministrul a sărbătorit acest moment pe rețelele de socializare, declarând că îl vede nu ca pe o „realizare”, ci ca pe un sentiment de responsabilitate.

„De astăzi, guvernul pe care am onoarea să-l conduc devine al doilea cel mai longeviv din istoria republicană. Nu văd acest lucru ca pe o realizare de sărbătorit, ci ca pe o responsabilitate și mai mare față de italieni”, a scris ea pe profilul său de Instagram.

Meloni le-a mulțumit celor care susțin guvernul și partidul său, Frații Italiei, și a promis că „va merge mai departe cu hotărâre”.

„Vom merge mai departe cu hotărâre pentru a încheia drumul început, cu respect pentru mandatul primit de la cetățenii italieni și cu o singură busolă: interesul național”, a concluzionat ea.

În cei 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, Italia a avut 68 de guverne

Meloni a devenit prima femeie aflată în fruntea guvernului Republicii Italiene în octombrie 2022, după ce a câștigat alegerile în coaliție cu Liga, partidul de extremă dreaptă al lui Matteo Salvini, și cu Forza Italia, partidul conservator al lui Silvio Berlusconi, care avea să moară un an mai târziu.

Este o adevărată piatră de hotar pentru turbulenta Republică Italiană, care, în cei 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, a avut 68 de guverne, aproape toate prăbușindu-se prematur.

Meloni se află acum în ultima parte a mandatului său, care ar trebui să se încheie în vara anului 2027, fiind susținută de celelalte două partide de dreapta italiene, Liga și Forza Italia.

Deși, la nivel politic, executivul său a funcționat pe fondul unei stabilități interne rare, în ultima perioadă a suferit unele lovituri, cum ar fi eșecul reformei constituționale a sistemului judiciar sau demisia unor oficiali de rang înalt, precum ministrul turismului, Daniela Santanchè, sau ministrul culturii, Gennaro Sangiuliano.

