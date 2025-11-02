Guvernul Meloni primește o nouă bilă albă: Ratingul Italiei, cotat cu perspectivă pozitivă, confirmând redresarea fiscală și succesul reformelor

Eforturile prim-ministrului Giorgia Meloni de a readuce încrederea investitorilor în economia Italiei au avansat cu încă un pas, Agenția Scope Ratings îmbunătățind perspectiva ratingului țării, scrie Bloomberg citând comunicatul agenției de rating.

A treia cea mai mare economie a zonei euro rămâne la BBB+ (trei trepte peste ratingul junk) dar această evaluare este acum cu o perspectivă de îmbunătățire, a declarat compania într-un comunicat transmis vineri.

„Revizuirea perspectivei reflectă așteptările Scope privind o îmbunătățire susținută a finanțelor publice și continuarea implementării reformelor, susținută de stabilitatea guvernului și de respectarea noului cadru fiscal de guvernanță al UE”, a declarat evaluatorul de credit.

Trecerea la o perspectivă pozitivă urmează celei mai optimiste runde de previziuni fiscale a Italiei din ultimii ani. Coaliția lui Meloni a reușit să prezinte un buget care include reduceri de impozite pentru clasele de mijloc, reducând în același timp deficitul la plafonul de 3% al Uniunii Europene încă din 2025.

Mișcarea făcută de Scope, unul dintre cei cinci evaluatori utilizați pentru a evalua garanțiile la Banca Centrală Europeană, vine după trei îmbunătățiri ale scorului de către companiile Fitch Ratings, S&P Global Ratings și Morningstar DBRS. Ultima companie a acordat Italiei luna aceasta cel mai mare scor de la orice evaluator de credit major din 2018.

Îmbunătățirea scorului reflectă, de asemenea, „reziliența îmbunătățită a economiei italiene, reflectând o piață a muncii mai puternică, un sistem bancar solid și o poziție externă netă favorabilă”, a declarat Scope. „În ciuda multiplelor șocuri, inclusiv criza energetică, activitatea manufacturieră mai slabă din Europa și recentele măsuri de protecționism comercial din SUA, economia Italiei demonstrează o rezistență notabilă.”

Asemenea performanțe evidențiază contrastul cu Franța, care suferă o criză fiscală prelungită și o supraveghere intensă din partea investitorilor, în timp ce guvernul minoritar al prim-ministrului Sebastien Lecornu se clatină pe fondul unei lupte prelungite pentru a adopta un buget.

Italia are încă propriile provocări. Datoria ca procent din produsul intern brut rămâne mult peste 130% și ar putea deveni în curând cea mai mare din regiune, având în vedere eforturile Greciei de a-și redresa finanțele publice. Deși creșterea o depășește pe cea a Germaniei, aceasta rămâne totuși slabă.

Chiar și așa, îmbunătățirile fiscale ale Italiei au fost notabile. În următorii ani, țara este pe cale să înregistreze de departe cele mai mari excedente primare – suma veniturilor minus costurile cu dobânzile – dintre toate economiile europene mari, conform previziunilor Fondului Monetar Internațional de la începutul acestei luni.

Odată cu încheierea analizei Scope, atenția se va îndrepta acum către Moody’s Ratings, care a programat un posibil raport privind Italia pentru 21 noiembrie. În prezent, aceasta evaluează țara la doar un nivel peste nivelul de „junk”, dar cu o perspectivă pozitivă.

