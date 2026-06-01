Guvernul ungar va amenda Constituția pentru a-l putea demite pe președinte, anunță premierul Magyar

Guvernul va amenda Constituţia pentru a-l destitui pe preşedintele Tamas Sulyok, a declarat luni premierul Peter Magyar (foto) după o întâlnire cu şeful statului, la Budapesta, relatează The Washington Post.

Magyar a făcut anunțul luni, la câteva ore după expirarea termenului limită – 31 mai – pe care îl stabilise pentru demisia lui Sulyok.

Duminică, preşedintele a exclus posibilitatea demisiei, invocând ceea ce a descris drept loialitatea sa faţă de normele constituţionale locale şi europene, care îi impun să rămână în funcţie.

Magyar a discutat luni dimineața cu Sulyok la Palatul Prezidențial Sándor luni dimineață.

Ulterior, în cadrul unei conferințe de presă, Magyar a declarat că președintele a refuzat să demisioneze. El a adăugat că va da instrucțiuni parlamentarilor din partidul său să înceapă imediat „procedurile necesare” pentru demiterea președintelui, un proces care, potrivit lui, va dura aproximativ o lună.

„Ungaria nu aparține lui Tamás Sulyok și nici lui Viktor Orbán. Nu aparține unui singur partid sau sistem politic”, a declarat Magyar. „Constituția prevede foarte clar că președintele reprezintă unitatea națiunii și apără funcționarea democratică a statului.”

Prim-ministrul nu a oferit detalii cu privire la ce fel de modificare constituțională ar fi necesară pentru demiterea lui Sulyok.

Magyar și partidul său, Tizsa, au obținut o victorie zdrobitoare la alegerile din aprilie. Având o majoritate de două treimi în parlament, aceștia pot aduce schimbări radicale sistemului politic autocratic pe care Orbán l-a construit în cei 16 ani de când se află la putere.

Pentru noul prim-ministru, Péter Magyar, demisia președintelui este parte a eliminării demnitarilor numiți în timpul mandatului fostului premier populist Viktor Orbán.

Președintele, cu rol ceremonial, poate totuși întârzia procesul de reformare

De la victoria sa electorală, Magyar l-a îndemnat în repetate rânduri pe președintele Tamás Sulyok, numit de partidul lui Orbán, să demisioneze sau să fie demis prin mijloace constituționale.

Magyar i-a dat lui Sulyok, pe care l-a numit în repetate rânduri „marioneta lui Orbán”, termenul limită de 31 mai pentru a părăsi funcția.

Deși are în mare parte un rol ceremonial, președintele Ungariei este responsabil de promulgarea legilor și are puterea de a trimite proiectele de lege adoptate de parlament la Curtea Constituțională pentru revizuire, ceea ce a stârnit îngrijorarea susținătorilor noului guvern, care se tem că acesta ar putea folosi această putere pentru a-i obstrucționa planurile.

Magyar l-a acuzat pe Sulyok că nu și-a îndeplinit datoria în mai multe chestiuni, inclusiv faptul că nu a luat atitudine atunci când Orbán a făcut declarații dezinumanizante la adresa oponenților și criticilor săi politici, sau când guvernul anterior a adoptat legislația care interzicea evenimentul Pride al comunității LGBTQ+.

„Este în interesul Ungariei ca această instituție – funcția de președinte – să-și recâștige prestigiul care a fost erodat de tăcerea și inacțiunea sa”, a spus Magyar.

Vineri, biroul lui Sulyok a dat publicității o declarație în care se afirma că solicitările lui Magyar ca președintele să demisioneze „afectează negativ atât funcționarea constituțională, cât și autoritatea instituției Președintelui Republicii”.

Sulyok a solicitat o evaluare juridică a conflictului din partea Comisiei de la Veneția, un grup de experți juridici din cadrul celui mai important grup european pentru drepturile omului, care face parte din Consiliul Europei.

****