Cabinetul Niculescu a trecut lejer de votul în Parlament, criza guvernamentală de 5 luni și jumătate ia sfârșit

Guvernul Luca Niculescu a trecut cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă, conform rezultatului votului ce a avut loc marți în camerele reunite ale Parlamentului.

Pentru învestire erau suficiente 233 de voturi.

Numărul total de voturi exprimate: 338

Numărul total de voturi valabile exprimate: 338

Voturi pentru: 280

„Cu emoție și responsabilitate am primit rezultatul acestui vot” a declarat Luca Niculescu la finalul şedinţei, mulțumind pentru vot PSD, UDMR, PNL și tuturor parlamentarilor care l-au votat.

”Ne punem imediat pe treabă, chiar din această seară vom organiza prima şedinţă de guvern, priorităţile sunt cunoscute, România nu mai poate aştepta. Vă mulţumesc încă o dată, vă promit că vom veni la întâlnirile cu Parlamentul des, atât eu cât şi miniştrii din echipa pe care o reprezint, pentru că cred că, aşa cum au fost în aceste ultime două săptămâni, în care dialogurile pe care le-am avut au adus la acest rezultat pentru România, cred că dialogul trebuie să continue permanent. Vă mulţumesc!”, a mai spus Luca Niculescu.

Cabinetul:

prim-ministru – Luca Niculescu (independent)

viceprim-ministru şi ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacşu (PSD)

ministrul Transporturilor şi Infrastructurii – Ştefan Ovidiu Popa (PSD)

ministrul Finanţelor – Alexandru Nazare (independent)

ministrul Afacerilor Externe – Sebastian-Dănuţ Neculăescu (independent)

ministrul Justiţiei – Radu Marinescu (PSD)

ministrul Apărării Naţionale – Ştefan Radu Oprea (PSD)

ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului – Daniel Cătălin Zamfir (PSD)

ministrul delegat pentru Digitalizare şi Inteligenţă Artificială – Costinel Bogdan Dumitru (independent)

ministrul Energiei – Dumitru Chisăliţă (independent)

ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Florin Ionuţ Barbu (PSD)

ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor – Natalia Elena Intotero (PSD)

ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei – Marcel Alexandru Stoica (PSD)

ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene – Alexandru Mihai Ghigiu (PSD)

ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale – Petre Florin Manole (PSD)

ministrul Sănătăţii – Alexandru Florin Rogobete (PSD)

ministrul Educaţiei şi Cercetării – Valentin Sorin Costreie (independent)

ministrul delegat pentru Învăţământ Preuniversitar – Sorin Gabriel Ionescu (PSD)

ministrul Culturii – Ioana Ruxandra Victoria Ciocan (independent)

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe 5 octombrie pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele şi formaţiunile parlamentare.

Aceasta este a patra nominalizare de premier, după demiterea Guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură pe data de 5 mai.

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