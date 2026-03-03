Guvernul lansează platforma „Fără hârtie” pentru reducerea birocrației și digitalizarea administrației

Guvernul României a lansat miercuri platforma online „Fără hârtie”, un instrument prin care cetățenii, persoanele juridice și funcționarii publici pot semnala problemele birocratice întâmpinate în relația cu administrația publică.

Platforma, disponibilă la adresa fara-hartie.gov.ro, permite transmiterea de sesizări legate de proceduri greoaie, solicitări redundante de documente sau lipsa digitalizării serviciilor publice.

Datele colectate sunt standardizate și publicate transparent, permițând consultarea acestora în funcție de instituție, tip de problemă și localitate. La fiecare 30 de zile, Guvernul identifică cele mai frecvente 10 probleme și le transmite spre soluționare instituțiilor responsabile prin Comitetul pentru e-guvernare și reducerea birocrației (CERB).

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că platforma reprezintă „un exercițiu civic bun” prin care cetățenii pot contribui direct la îmbunătățirea relației cu statul.

„Platforma ne permite să colectăm date despre ce-i doare cel mai des și mai rău pe cetățeni în relația cu administrația, în viața de zi cu zi, și să prioritizăm aceste probleme pentru a fi rezolvate. Știm că relația cu statul poate fi enervantă, dar tocmai acest lucru poate să motiveze oamenii să ne dea informațiile de care avem nevoie. Este un exercițiu civic bun ca, dacă ne enervează statul, să acționăm pentru a-l face mai bun”, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu.

Inițiativa este construită pe principii fundamentale ale administrației publice moderne: – „O singură dată” (Once Only) – statul nu ar trebui să solicite aceleași informații de mai multe ori;

– „Digital din start” (Digital by Default)

– serviciile publice trebuie să fie accesibile online;

– Interoperabilitate – schimb automat de date între instituții, fără solicitarea de documente pe suport hârtie;

– Centrare pe utilizator – servicii publice simple și intuitive;

– Transparență – procese administrative clare și verificabile;

– Accesibilitate – servicii disponibile tuturor cetățenilor, în condiții egale.

Tehnic, platforma asigură securitatea datelor și funcționarea pe toate tipurile de dispozitive, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale.

***