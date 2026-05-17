Guvernul lansează platforma digitală pentru programul SAFE: Contractorii vor declara ce produc în România, iar firmele locale vor putea intra în lanțurile industriale ale marilor contracte

Guvernul a anunțat lansarea unei platforme digitale prin care contractorii principali implicați în Programul european SAFE vor fi obligați să declare ce componente, produse sau servicii intenționează să realizeze în România, în timp ce companiile românești – de stat sau private – vor putea să își înscrie capacitățile industriale pentru a deveni furnizori sau subcontractori în cadrul acestor proiecte.

Platforma a fost realizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și va fi conectată la bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), pentru validarea companiilor care își înregistrează ofertele, a anunțat joi șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca (foto), la finalul ședinței de Guvern de jos.

„Ne-am propus şi am realizat la nivelul Cancelariei o platformă prin care fiecare contractor principal va trebui şi va fi obligat să urce elementele pe care le doreşte a fi produse în România, urmând ca toate companiile din România, fie că vorbim de companii publice, fie că vorbim de companii private, să poată să-şi ofere serviciile industriale, să-şi prezinte dotările industriale de la prese metalice, strunguri şi aşa mai departe”, a declarat Mihai Jurca.

Potrivit oficialului, obiectivul este creșterea ponderii producției locale din contractele SAFE peste pragul minim estimat inițial.

„Astfel încât să putem creşte acel procent de la 50% minim spre 60-70%”, a precizat șeful Cancelariei.

Cum va funcționa platforma

Potrivit explicațiilor oferite de Guvern, mecanismul va funcționa ca o piață digitală industrială dedicată exclusiv proiectelor SAFE.

Contractorii principali – companii selectate pentru implementarea proiectelor de apărare și infrastructură finanțate prin programul european – vor publica pe platformă componentele, serviciile sau activitățile pe care intenționează să le localizeze în România.

Companiile românești vor putea încărca:

capacități de producție;

utilaje și linii tehnologice disponibile;

certificări tehnice;

disponibilitatea pentru producție sau servicii.

Ulterior, contractorii vor putea selecta parteneri industriali locali, iar statul va monitoriza gradul de localizare industrială.

Contractele vor include clauze și penalități

Mihai Jurca a precizat că fiecare contract finanțat prin SAFE va fi însoțit de un acord de cooperare industrială.

„Fiecare contract este însoţit de un acord de cooperare industrială, acord şi condiţii care spun ce se va produce în România, în cât timp se va produce în România şi care generează şi penalităţi. Dacă acele condiţii de localizare nu vor fi respectate, fiecare contractant va plăti penalităţi”, a declarat oficialul.

Context: România are a doua cea mai mare alocare din SAFE

Programul SAFE este instrumentul european temporar prin care Uniunea Europeană pune la dispoziția statelor membre 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi pentru investiții în apărare și dezvoltarea industriei europene de profil.

România beneficiază de 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din program, după Polonia. Fondurile sunt destinate atât achizițiilor militare, cât și infrastructurii duale și proiectelor din zona de securitate internă.

Aproximativ 50% din fondurile SAFE sunt condiționate de implicarea industriei naționale de apărare.

Potrivit calendarului oficial, contractele individuale aferente programului trebuie semnate până la 31 mai, iar contractele comune de achiziție cu alte state membre până la finalul lunii iunie.

„Dorim ca în toamnă să înceapă producţia tuturor programelor astfel încât să le avem lucrate până în 2030”, declara Mihai Jurca la finalul lunii aprilie, după aprobarea de către Comisia Europeană a contractului-cadru pentru România.

