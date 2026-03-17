Guvernul german a deturnat aproape integral împrumuturile destinate infrastructurii. În loc să finanțeze investiții, au fost finanțate cheltuieli curente

Guvernul Germaniei a redirecționat majoritatea fondurilor destinate inițial infrastructurii pentru a acoperi deficitele bugetare, conform unor rapoarte realizate de două institute de cercetare de top — ridicând noi îndoieli cu privire la capacitatea Berlinului de a-și respecta promisiunile privind planul de investiții pe termen lung, potrivit Politico.

Concluziile — apărute la un an după ce parlamentarii germani au aprobat reforme constituționale istorice pentru a debloca sute de miliarde de euro în împrumuturi — l-ar putea expune pe cancelarul Friedrich Merz la noi atacuri din partea criticilor, având în vedere că executivul nu a reușit să valorifice aproape deloc fondul de infrastructură și climă de 500 de miliarde de euro pentru a relansa economia stagnantă a Germaniei.

Scara redistribuirii fondurilor este izbitoare, potrivit rapoartelor. Institutul Economic German (IW), cu sediul în Köln, estimează că 86% din fonduri au fost redirecționate, în timp ce Institutul Ifo oferă o cifră și mai critică, de 95%.

„Am constatat că factorii de decizie au folosit aproape toate fondurile finanțate prin datorie pentru alte scopuri, și anume pentru a acoperi deficitele bugetare. Aceasta reprezintă o problemă majoră”, a declarat președintele Ifo, Clemens Fuest.

După doi ani consecutivi de recesiune, economia Germaniei abia a crescut în 2025, însă economiștii sperau că ritmul va accelera în 2026, sprijinit de investițiile publice. Cu toate acestea, până acum nu s-a conturat nicio redresare.

Noi presiuni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu vor face ca orice redresare să depindă și mai mult de cheltuielile eficiente ale guvernului, avertizează analiștii.

Raportul IW a calculat că, anul trecut, coaliția de guvernare formată din Uniunea Creștin-Democrată (CDU) și Partidul Social-Democrat (SPD) din Berlin a folosit doar 42% din fondurile inițial alocate. Conservatorii și SPD „au avut șansa să elimine întârzierile în investiții. Până acum, nu au făcut acest lucru”, a spus Tobias Hentze.

Conform Ifo, împrumuturile din fondul de 500 de miliarde de euro au crescut cu 24,3 miliarde de euro în 2025. Totuși, investițiile federale reale au crescut cu doar 1,3 miliarde de euro în total față de 2024.

Motivul, potrivit Ifo, este că Berlinul a transferat angajamentele de investiții din bugetul curent în fondul special — cunoscut sub numele de Fondul Special pentru Infrastructură și Neutralitate Climatică (SVIK) — pentru a face loc unor cheltuieli zilnice mai mari. Astfel, creșterea netă a investițiilor reale totale a fost neglijabilă.

„Au existat transferuri ale unor elemente individuale din bugetul de bază în fondul special finanțat prin datorie SVIK, în special subvenții în sectorul transporturilor, ceea ce a însemnat că s-a investit mai puțin în bugetul de bază decât în anii anteriori”, a explicat cercetătoarea Ifo, Emilie Höslinger. „O mare parte din investițiile fondului special nu sunt, prin urmare, cu adevărat suplimentare.”

Bundesbank a cerut anterior guvernului să folosească capacitatea de împrumut a SVIK „mai eficient” pentru a se asigura că banii împrumutați creează efectiv potențial pentru o creștere mai rapidă în viitor, ceea ce va facilita, la rândul său, rambursarea datoriilor contractate.

Înainte de lansarea fondului, critici precum Federația Industriei Germane (BDI) au avertizat că efectele potențial benefice ale SVIK riscă să fie diluate dacă banii nu sunt folosiți corespunzător.

***