Guvernul francez se opune naționalizării fabricilor ArcelorMittal cerute de stânga

Guvernul francez va continua să se opună planurilor de naționalizare a combinatelor siderurgice pe care ArcelorMittal le deține în țară și care a anunțat reducerea locurilor de muncă din cauza condițiilor dificile pe piața oțelului, se arată într-un comunicat al executivului, scrie Reuters.

Gigantul siderurgic a anunțat măsuri de reducere a costurilor în Europa în acest an, inclusiv un plan de restructurare în Franța, care va duce la pierderi de locuri de muncă, estimate de companie la 270 de posturi în luna noiembrie.

Ministrul de Finanțe, Roland Lescure, a reiterat obiectivul guvernului de a evita orice naționalizare după ce camera inferioară a Parlamentului francez a votat o moțiune prin care solicită naționalizarea fabricilor.

Moțiunea, care va ajunge în plenul Senatului, a fost inițiată de partidul de extremă stânga (comunist) La France Insoumise. Aceasta este „singura soluție” pentru a salva industria metalurgică și cele 15.000 de locuri de muncă ale sale, a insistat joi inițiatoarea proiectului de lege, Aurélie Trouvé, de la France Insoumie.

Proiectul de lege a fost adoptat joi seară în camera inferioară a Parlamentului cu 127 de voturi „pentru” și 41 „împotrivă”, însă este foarte probabil să cadă la vot în Senat, care este dominat de partidele politice de dreapta care opun naționalizării. Proiectul de lege a fost susținut de toate grupările de stânga: socialiști, verzi și comunști. Partidul de dreapta al lui Marie Le Pen, Adunarea Națională, s-a abținut de la vot.

„Iau act de votul din Parlament care vizează naționalizarea ArcelorMittal”, a declarat Lescure. „Vom continua să ne opunem naționalizării fabricilor ArcelorMittal în continuarea procesului legislativ, lucrând în același timp pentru a propune soluții pentru companie și personalul acesteia”, a declarat el.

Industria siderurgică europeană a fost afectată de incertitudinile privind negocierile comerciale în curs dintre Statele Unite și Europa privind tarifele și de importurile ieftine din China.

Ministrul Industriei, Sebastien Martin, a avertizat că legea „ar eroda ocuparea forței de muncă în loc să o protejeze”, argumentând că adevărata amenințare vine de la un „tsunami” de oțel importat din țările asiatice.

În 2024, numai China a produs 1.005 milioane de tone de oțel, mai mult de jumătate din producția globală, cu mult înaintea Indiei (150 de milioane), Japoniei (84 de milioane) și Statelor Unite (79 de milioane), potrivit asociației World Steel.

Țările europene, pe de altă parte, nu pot ține pasul din cauza costurilor cu energia și a reglementărilor stricte de mediu: 37 de milioane de tone de oțel în Germania, 20 de milioane în Italia, 12 milioane – Spania și 11 milioane – Franța.

***