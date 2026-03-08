Guvernul extinde monitorizarea cesiunii de părți sociale, elimină notificarea RO e-TVA și suspendă comunicarea clasei de risc fiscal până la 31 martie. Ministru: Aducem mai multă claritate și eficiență în sistemul fiscal

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care extinde monitorizarea cesiunii de părți sociale în cazul societăților cu răspundere limitată, elimină notificarea de conformare „RO e-TVA” și suspendă temporar comunicarea clasei de risc fiscal la cererea contribuabililor, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor.

Extinderea monitorizării cesiunii de părți sociale

Actul normativ modifică articolul V din Legea nr. 239/2025 și extinde obligația de notificare a autorității fiscale în cazul transferului de părți sociale.

Noua reglementare elimină referirea la asociatul care deține controlul societății, astfel încât condițiile de opozabilitate a cesiunii față de organul fiscal central – inclusiv notificarea acestuia și, după caz, constituirea de garanții – vor fi aplicate pentru transferul părților sociale deținute de oricare dintre asociații unei societăți cu răspundere limitată.

Potrivit Ministerului Finanțelor, modificarea urmărește prevenirea situațiilor în care asociații ies formal din societăți cu datorii fiscale pentru a evita plata obligațiilor bugetare.

Eliminarea notificării de conformare RO e-TVA

Ordonanța elimină prevederile din OUG nr. 70/2024 referitoare la „Notificarea de conformare RO e-TVA”. Ministerul Finanțelor arată că măsura este justificată de faptul că persoanele impozabile au deja la dispoziție decontul de TVA precompletat, iar notificarea diferențelor ar genera sarcini administrative suplimentare.

Suspendarea comunicării clasei de risc fiscal

Totodată, până la 31 decembrie 2026 este suspendată obligația organului fiscal de a comunica, la cererea scrisă a contribuabilului, clasa de risc fiscal. Ministerul Finanțelor precizează că intervalul este necesar pentru finalizarea proceselor de digitalizare care vor permite accesarea automată a acestor informații în Spațiul Privat Virtual.

Modificări privind antrepozitele pentru produse accizabile

Actul normativ introduce și modificări privind procedura de autorizare a antrepozitelor pentru produse accizabile, în urma observațiilor formulate în cadrul Consiliului Economic și Social. Schimbările vizează ajustarea cuantumului garanțiilor financiare și a criteriilor de risc, cu scopul de a menține capitalul de lucru la dispoziția operatorilor economici.

Guvernul a adoptat ordonanța la propunerea Ministerului Finanțelor, măsurile având ca obiectiv îmbunătățirea mecanismelor de colectare a veniturilor bugetare, consolidarea disciplinei fiscale și simplificarea relației dintre contribuabili și administrația fiscală.

„Urmărim, prin acest set de măsuri, să aducem mai multă claritate și eficiență în sistemul fiscal. Este un pas spre un sistem fiscal mai transparent, în beneficiul parteneriatului dintre stat și mediul de afaceri”, a explicat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

