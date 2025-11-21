Guvernul de la Berlin a aprobat strategia spațială: Forțele armate germane vor să își dezvolte propriile constelații de sateliți, stații terestre și capacități de lansare

Guvernul german a aprobat prima sa strategie spațială, în condițiile în care cea mai mare națiune din UE folosește noul său buget masiv de apărare pentru a contracara influența Rusiei și Chinei în orbita Pământului, potrivit Financial Times.

Ministrul apărării, Boris Pistorius, s-a angajat să cheltuiască 35 de miliarde de euro pentru capabilități militare spațiale până în 2030. Acest lucru va face ca Germania să devină al treilea cel mai mare cheltuitor pentru tehnologie spațială la nivel mondial, după SUA și China, potrivit companiei de consultanță Novaspace.

Strategia stabilește necesitatea identificării pericolelor și amenințărilor din spațiu și dezvoltarea unor răspunsuri, precum și construirea capacității de descurajare și promovarea cooperării internaționale.

Pistorius a avertizat că domeniul spațial a devenit atât de vital încât „o defecțiune sau o perturbare ar avea consecințe grave pentru securitatea noastră și pentru viața noastră de zi cu zi”.

El a adăugat: „Vedem deja, de exemplu, că Rusia bruiază regulat semnalele GPS în regiunea Mării Baltice.”

Odată cu militarizarea tot mai accentuată a spațiului, a spus el, este esențial să dezvoltăm „capacități de descurajare și apărare”.

Războiul Rusiei din Ucraina a subliniat necesitatea ca națiunile europene să-și sporească capacitățile spațiale

Potrivit unui raport Novaspace, SUA au cheltuit 79 de miliarde de dolari pentru apărarea spațială doar în 2024. China a cheltuit 19 miliarde de dolari. Noul buget al Germaniei ridică țara la aproximativ 10 miliarde de dolari pe an, pe baza cursurilor de schimb actuale.

Un raport publicat săptămâna trecută de think-tank-ul Rand a afirmat că Germania este „bine poziționată financiar și tehnologic”. Dar a avertizat: „Recuperează decalajul după decenii de sub-investiții în forțele sale de apărare și într-un moment de competiție tot mai intensă și schimbări rapide pentru industria spațială a Europei.”

Războiul Rusiei din Ucraina a subliniat necesitatea ca națiunile europene să-și sporească capacitățile spațiale, deoarece Kievul a depins de sateliți pentru a furniza informații necesare eforturilor sale de apărare. De asemenea, a folosit internet prin satelit atât pentru comunicații militare, cât și pentru a furniza internet civililor.

Europa a subliniat, de asemenea, necesitatea de a aloca mai multe cheltuieli de apărare pentru a-și consolida capacitățile spațiale și în 2023 a prezentat o strategie spațială pentru securitate și apărare.

Forțele armate germane vor să își dezvolte propriile constelații de sateliți, stații terestre și capacități de lansare

Pistorius a declarat că forțele armate germane vor căuta să își dezvolte propriile constelații de sateliți, stații terestre și capacități de lansare pentru a-și crește rapid capacitățile de supraveghere și recunoaștere și pentru a-și reduce dependența de furnizorii comerciali și de aliații internaționali precum SUA.

El a mai semnalat că dorește să investească în capabilități ofensive, precum tehnologia de bruiere, care poate perturba sistemele inamice, și „sateliți inspectori” care pot urmări și monitoriza activele spațiale ale altor națiuni.

Moscova și Beijingul au fost acuzate de țările NATO de manevre tot mai agresive în orbita Pământului, iar națiuni precum Germania susțin că Rusia le-a amenințat și perturbat propriii sateliți.

Decizia Germaniei de a acționa pe cont propriu în ceea ce privește constelațiile de sateliți militari ridică semne de întrebare cu privire la participarea sa la inițiative europene precum rețeaua de comunicații prin satelit securizată IRIS². Proiectul a fost marcat de tensiuni, Germania exprimând îngrijorări privind costurile și beneficiile pentru propria industrie spațială.

Pistorius a declarat miercuri că noua strategie a Germaniei vizează „extinderea cooperării și, în același timp, consolidarea propriilor capabilități”. El a adăugat: „Este combinația cea care face diferența.”

