Guvernul condiționează sporul de până la 40% pentru personalul PNRR de evaluări lunare de performanță

Guvernul a aprobat o hotărâre prin care introduce un mecanism de evaluare lunară a personalului implicat în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), măsură care va influența direct acordarea majorării salariale de până la 40%.

Potrivit Guvernului, „se introduce un mecanism de evaluare lunară a îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor individuali de către personalul care îndeplinește atribuții privind gestionarea asistenței financiare europene (…) sau aferente elaborării, gestionării, negocierii, aprobării și implementării PNRR”.

Executivul susține că noul sistem urmărește legarea sporurilor de rezultatele concrete obținute în activitate.

„Se creează astfel posibilitatea corelării nivelului majorării salariale cu performanța efectiv realizată în activitatea curentă aferentă implementării PNRR”, potrivit unui comunicat transmis de executiv.

Conform noilor prevederi, personalul implicat în implementarea PNRR va beneficia în continuare de o majorare salarială lunară de 40%, însă aceasta va fi acordată pe baza unei evaluări periodice. „Până la data de 31 august 2026 se va aplica o majorare salarială lunară de 40%, în baza unui raport individual de activitate aprobat de conducătorul instituției.”

Procentul este condiționat de rezultatele obținute în raport cu obiectivele asumate. „Acest procent de majorare salarială are în vedere gradul de îndeplinire de minim 50% pe ordonator principal/personal a reformelor, țintelor și jaloanelor aferente, în concordanță cu atribuțiile din fișa postului.”

Conducătorii instituției vor emite ordine prin care se stabilesc activitățile rămase de realizat din calendarul implementării reformelor

Pentru aplicarea noilor reguli, conducătorii instituțiilor vor trebui să stabilească în detaliu activitățile care trebuie realizate. Astfel, „conducătorul instituției va emite un ordin prin care se stabilesc activitățile și subactivitățile rămase de realizat din calendarul implementării reformelor, țintelor și jaloanelor, precum și modelul raportului individual de activitate”.

Guvernul motivează schimbarea prin nevoia de a accelera absorbția fondurilor europene și implementarea reformelor asumate prin PNRR.

Hotărârea mai stabilește și o limită pentru ajustarea sporurilor. „Revizuirea lunară a majorării salariale nu poate depăși nivelul stabilit prin ultima evaluare a performanțelor profesionale individuale.”

Potrivit Guvernului, mecanismul nu este unul nou în administrația publică, fiind „similar celui utilizat pentru personalul nominalizat în echipele de proiect, reglementat prin HG nr. 234/2023”.

***