Guvernul cere Comisiei Europene să urgenteze evaluarea „amendamentului Fritz” – vrea să se asigure că încasează cei 770 mil. euro din PNRRR

Guvernul face toate demersurile pentru a se asigura că România va încasa integral cele 770.000.000 de euro aferente jalonului PNRR referitor la noile reglementări de integritate, după ce la nivel european, dar și în societatea românească, au apărut suspiciuni privind respectarea principiilor dreptului european de către noua lege ANI, transmite Guvernul.

Procedural, verificarea îndeplinirii Jalonului 431 – „Actualizarea cadrului juridic de integritate pentru funcția publică” – va fi făcută după depunerea cererii de plată numărul 6, care include acest jalon, adică în luna octombrie.

Guvernul consideră însă că verificarea trebuie finalizată cât mai repede cu putință, astfel încât, dacă vor fi identificate neconcordanțe ale legii cu dreptul european, modificările în vederea alinierii la dreptul european să poată fi realizate în timp util.

O verificare finalizată în timp util ar permite, dacă va fi cazul, adoptarea eventualelor modificări necesare, astfel încât să fie protejate atât interesele financiare ale României în ceea ce privește fondurile aferente Jalonului 431, cât și efectele juridice ale legii.

Premierul și ministrul de Externe au cerut urgentarea verificării respectării dreptului european

Premierul Ilie Bolojan și ministrul de Externe, Oana Țoiu, au solicitat urgentarea verificării conformității legii ANI cu principiile dreptului european, în cadrul unei întâlniri tehnice, în format hibrid, cu comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, și cu directori de specialitate.

Guvernul infirmă categoric orice informație din spațiul public privind solicitări sau sugestii de tăiere a fondurilor europene. Dimpotrivă, tocmai absorbția acestor fonduri și valorificarea integrală a resurselor disponibile pentru România reprezintă prioritatea Guvernului.

Orice neconformitate cu dreptul european care nu ar fi identificată și corectată cu celeritate poate genera riscuri importante, menționează Guvernul.

Amendamentul Fritz și suspiciunile de încălcare a Constituției, a statului de drept și a legislației europene

Așa-numitul amendament Fritz, introdus de PSD și votat de social-democrați împreună cu formațiunea suveranistă AUR, impune încetarea de drept, la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, a funcției, demnității sau mandatului aleșilor declarați definitiv incompatibili sau în conflict de interese.

Prevederea îl vizează direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că acesta s-a aflat în conflict de interese.

Amendamentul a fost declarat constituțional de către CCR, deși Curtea admite că principiul neretroactivității legii civile „este de rang constituțional și are o valoare absolută”. CCR a motivat decizia explicând că legea nouă poate fi aplicată efectelor viitoare ale unor situații juridice născute sub legea veche, dar care nu s-au consumat încă.

Legea nouă nu ar sancționa retroactiv fapta veche, ci ar reglementa efectele viitoare ale unei situații juridice încă neconsumate, susțin judecătorii.

Dominic Fritz a anunțat că se va adresa CEDO.

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