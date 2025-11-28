cursdeguvernare

vineri

28 noiembrie, 2025

Europa & Lumea

Guvernul bulgar retrage propunerea de buget pentru 2026, în urma amplelor proteste de stradă față de măsurile de austeritate

De Iulian Soare

28 noiembrie, 2025

Guvernul Bulgariei a anunțat joi că retrage proiectul de buget pentru 2026, în urma protestelor de stradă organizate împotriva creșterilor semnificative de impozite ce urmau să intre în vigoare de la 1 ianuarie, relatează AP.

Toate aceste acțiuni survin în contextul în care țara se pregătește să adere la uniunea monetară euro, anul viitor.

Măsura surprinzătoare a fost anunțată de liderul partidului de centru-dreapta GERB, Boyko Borissov, care a cerut guvernului să reia dialogul cu angajatorii și sindicatele pentru a ajunge la un consens cu privire la finanțele statului.


Protestele au reflectat îngrijorarea generală cu privire la impactul economic al bugetului asupra persoanelor fizice și juridice.

Bugetul contestat includea creșteri ale contribuțiilor la asigurările sociale și dublarea impozitului pe dividende.

Guvernul lansează discuții cu partenerii sociali și partidele de opoziție

Prim-ministrul Rosen Zhelyazkov a declarat că bugetul, care fusese deja aprobat în prima lectură în parlament, va fi revizuit după discuții cu partenerii sociali și partidele de opoziție pentru a se remedia „deficiențele” sale.

„Noul pachet bugetar ar trebui să mențină echilibrul și să corespundă obiectivelor partidelor din coaliția guvernamentală. Acest lucru va asigura că Bulgaria se poate alătura zonei euro la 1 ianuarie fără probleme”, a spus el.

Opoziția și grupurile de afaceri au avertizat că impozitele mai mari, contribuțiile la asigurările sociale mai mari și creșterile prevăzute ale cheltuielilor în buget ar putea afecta investițiile și extinde economia subterană.


La începutul acestei săptămâni, Comisia Europeană a avertizat că proiectul de buget al Bulgariei riscă să depășească plafonul recomandat de UE pentru creșterea cheltuielilor nete, în timp ce Fondul Monetar Internațional a îndemnat țara balcanică să adopte o politică fiscală mai strictă.

Ciocniri între demonstranți și forțele de ordine

Ciocniri au avut loc joi la Sofia între manifestanţi şi poliţie, în faţa sediului parlamentului, înaintea adoptării bugetului Fondului Asigurărilor de Sănătate de către Comisia Bugetului şi Finanţelor.

Manifestanții îi acuză pe deputaţi că adoptă bugetul de stat fără vreo dezbatere adevărată.

Mii de persoane s-au adunat în fața parlamentului pentru a denunța planurile guvernului de a majora contribuția la asigurarea de pensii de stat cu două puncte procentuale și de a dubla impozitul pe dividende la 10%.

Manifestaţia împotriva bugetului pe 2026 a degenerat după ce protestatari au încercat să rupă un cordon al poliţiei. Unii protestatari au aruncat cu sticle şi petarde în poliţişti, anunţă poliţia. Trei poliţişti au fost răniţi, precizează oficialii.

Manifestanţii au blocat intrările şi au ridicat baricade improvizate. Tensiunile au crescut după ce Comisia Bugetului şi Fnanţelor a parlamentului unicameral bulgar şi-a început lucrările cu două ore avans.

Devansarea lucrărilor a înfuriat coaliţia electorală Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democratică (PP-DB, opoziţie), care a acuzat puterea de faptul că astfel a înlăturat-o de la dezbater-cheie cu privire la fondul asigurărilor de sănătate.

În pofida acestor tulburări, Comisia a adoptat bugetul pe 2026 al Fondului Asigurărilor de Sănătate, în valoare totală de 5,572 miliarde de euro.

(Citește și: Belgia, 3 zile de grevă națională – Sindicatele acuză că măsurile de austeritate vor duce la un „dezastru social”)

Belgia, 3 zile de grevă națională – Sindicatele acuză că măsurile de austeritate vor duce la un „dezastru social”

Franța / Premierul Lecornu suspendă reforma pensiilor până după prezidenţialele din 2027, Socialiştii renunţă la susținerea moţiunilor de cenzură

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

