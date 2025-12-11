Guvernul bulgar demisionează sub presiunea manifestațiilor de amploare împotriva corupției și austerității

Prim-ministrul Rosen Zhelyazkov a demisionat joi, după ce zeci de mii de bulgari s-au alăturat protestelor din toată țara în noaptea precedentă, cerând demisia guvernului pe fondul acuzațiilor de corupție generalizată și a nemulțumirilor față de măsurile de austeritate, relatează Euronews.

„Auzim vocea cetățenilor, trebuie să răspundem cererilor lor. Atât tinerii, cât și bătrânii și-au ridicat vocea în favoarea demisiei. Această poziție civică trebuie încurajată”, a declarat Zhelyazkov, anunțând demisia cabinetului său în cadrul unei sesiuni extraordinare a Adunării Naționale.

„Cu toate acestea, ne așteaptă o provocare, protestele trebuie să transmită care ar trebui să fie profilul guvernului de acum înainte”, a adăugat el.

„Cetățenii trebuie să ceară acest lucru liderilor protestului, este un apel pentru un guvern care să se bazeze pe realizările celor precedente, dar printr-o tranziție bună.”

Demonstrațiile de săptămâna aceasta au urmat adunărilor de săptămâna trecută, provocate de propunerile guvernului privind bugetul pentru 2026, care includeau creșterea impozitelor, a contribuțiilor la asigurările sociale și a cheltuielilor.

Reamintim că executivul bulgar a retras proiectul de buget pentru 2026, care conținea numeroase măsuri de austeritate, în încercarea de a dezamorsa nemulțumirea populară.

Șir de proteste în marile orașe

Miercuri, la Sofia, protestatarii s-au adunat într-o piață centrală din apropierea clădirilor parlamentului, guvernului și președinției.

Potrivit rapoartelor, protestatarii au folosit lasere pentru a proiecta cuvintele „Demisie”, „Mafia afară” și „Pentru alegeri corecte” pe clădirea parlamentului.

Estimările mass-media bazate pe imagini filmate cu drona indică un număr de peste 100.000 de demonstranți, unele rapoarte afirmând că până la 150.000 de persoane s-au adunat în capitala Bulgariei.

Studenții de la universitățile din Sofia s-au alăturat mitingurilor, care, potrivit organizatorilor, au depășit protestele de săptămâna trecută, la care au participat peste 50.000 de persoane.

Alte proteste au avut loc în peste 25 de orașe importante din Bulgaria, printre care Plovdiv, Varna, Veliko Tarnovo și Razgrad.

În Plovdiv, câteva mii de persoane s-au adunat în Piața Saedinenie, fluturând steaguri mari ale Bulgariei și ridicând pancarte antiguvernamentale.

O manifestație a avut loc și în Burgas, unde aproape 10.000 de persoane s-au adunat în fața clădirii primăriei și și-au prezentat revendicările cu ajutorul unor schițe și videoclipuri proiectate pe un ecran video.

Bulgarilor din străinătate s-au adunat și ei miercuri, organizând manifestații la Bruxelles, Londra, Berlin, Viena, Zurich și New York.

Cererile includ demisia guvernului și îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă.

Îngrijorări cu privire la influența oligarhilor

Protestatarii și-au îndreptat furia asupra lui Delyan Peevski, un politician și oligarh bulgar al cărui partid, Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți (DPS), susține guvernul de coaliție minoritar.

Peevski a fost sancționat în iunie 2021 de către SUA în temeiul Legii Magnitsky privind responsabilitatea în domeniul drepturilor omului pentru corupție, Departamentul Trezoreriei SUA afirmând că „se angaja în mod regulat în acte de corupție, folosind traficul de influență și mita pentru a se proteja de controlul public și pentru a exercita controlul asupra instituțiilor și sectoarelor cheie din societatea bulgară”.

Marea Britanie a impus, de asemenea, sancțiuni împotriva lui Peevski în februarie 2023.

Peevski deținea anterior cele mai populare ziare cotidiene din Bulgaria și controla o parte semnificativă a peisajului media înainte de a se descotorosi de activele media în urma sancțiunilor impuse de SUA.

Reporteri fără Frontiere a declarat în 2018 că Peevski întruchipa „corupția și coluziunea dintre mass-media, politicieni și oligarhi”.

Oponenții îl acuză pe Peevski că modelează politica guvernamentală pentru a servi intereselor oligarhice. Criticii susțin că influența reală este împărțită între fostul prim-ministru Boyko Borissov și Peevski, întărind percepția că Peevski exercită o influență semnificativă asupra cabinetului.

Borissov a ocupat funcția de premier al Bulgariei de trei ori din 2009, conducând partidul de centru-dreapta GERB. El a demisionat în februarie 2013 în urma protestelor naționale împotriva costurilor energiei și corupției, iar guvernul său a căzut din nou în 2020-2021 după demonstrațiile anticorupție.

