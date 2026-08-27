Guvernul aprobă perimetrele eoliene offshore din Marea Neagră: 3,1 GW și o valoare adăugată estimată la 27 mld. €

Guvernul a aprobat lista perimetrelor eoliene offshore care pot fi concesionate în sectorul românesc al Mării Negre, deschizând calea pentru inițierea procedurilor competitive de atribuire a concesiunilor pentru dezvoltarea centralelor electrice eoliene offshore.

Perimetrele aprobate au o capacitate instalată estimată de aproximativ 3,1 GW, în linie cu obiectivul din Strategia energetică a României 2025–2035, care prevede dezvoltarea unei capacități eoliene offshore de aproximativ 3 GW până în 2035, potrivit Guvernului.

Miza economică este, de asemenea, semnificativă. Executivul estimează că valorificarea sectorului eolian offshore ar putea genera o valoare adăugată cuprinsă între 16 și 27 de miliarde de euro pentru economia națională.

„Valorificarea sectorului eolian offshore va avea impact pozitiv asupra economiei naţionale, prin atragerea de investiţii semnificative, dezvoltarea lanţurilor de aprovizionare şi crearea de locuri de muncă”, transmite Guvernul.

Lista perimetrelor, realizată cu sprijinul BERD

Lista perimetrelor a fost fundamentată pe rezultatele unui studiu de specialitate realizat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Studiul a fost realizat de un consorțiu de consultanți de specialitate și a avut în vedere condițiile tehnice, de mediu și sociale, precum și coexistența viitoarelor proiecte cu celelalte utilizări ale spațiului maritim.

„Au fost analizate temeinic condiţiile tehnice, de mediu, sociale şi de coexistenţă cu celelalte utilizări ale spaţiului maritim”, precizează Guvernul.

Aprobarea perimetrelor contribuie și la îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și la atingerea obiectivelor naționale și europene privind tranziția energetică și decarbonizarea.

Cadrul pentru dezvoltarea centralelor pe bază de energie regenerabilă offshore este inclus în Componenta 6 – Energie a PNRR, Jalonul 116, parte din Reforma 1 – Reforma pieței de energie electrică. Reforma vizează înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și susținerea unui cadru legislativ și de reglementare care să stimuleze investițiile private în producția de electricitate din surse regenerabile.

Un element esențial al acestui cadru este Legea nr. 121/2024 privind energia eoliană offshore, prin care a fost stabilit cadrul legislativ primar pentru dezvoltarea proiectelor de producere a energiei electrice din surse regenerabile în largul Mării Negre. Legea desemnează Ministerul Energiei drept autoritate competentă pentru concesionarea perimetrelor offshore.

„Costurile aferente dezvoltării proiectelor de energie electrică eoliană offshore vor fi suportate de operatorii economici concesionari, din surse proprii sau atrase”, mai transmite executivul.

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