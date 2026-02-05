Guvernul aprobă creșterea numărului de persoane din delegațiile Ministerului Culturii la târgurile internaționale de carte

Guvernul României a aprobat majorarea numărului de persoane care pot face parte din delegațiile Ministerului Culturii la târgurile internaționale de carte din 2026. Potrivit memorandumului adoptat, delegațiile vor fi formate din maximum cinci consilieri de specialitate și un conducător auto, față de limita precedentă de două persoane stabilită prin OUG nr. 26/2012.

Măsura are scopul de a acoperi toate activitățile implicate de participarea la târguri, inclusiv transportul cărților și materialelor promoționale, amenajarea standurilor, permanența la stand, organizarea evenimentelor culturale și desfășurarea simultană a unor activități în locații diferite.

România va fi prezentă în 2026 la târgurile de carte de la Cairo (21 ianuarie – 3 februarie, invitat de onoare), Leipzig, Bologna, Salonic, Praga (țară-focus), Budapesta, Frankfurt, Belgrad, Istanbul, Bratislava și Sofia.

„Participarea sprijină autorii și traducătorii prin burse și finanțări externe, facilitează promovarea creației românești și menținerea relațiilor culturale internaționale”, potrivit Guvernului.

Persoanele desemnate de Ministerul Culturii vor organiza evenimente la stand, vor asigura buna desfășurare a participării invitaților și vor furniza informații despre literatura română, ultimele apariții editoriale, traduceri și materiale promoționale.

Lista scriitorilor invitați se va stabili prin consultări cu Uniunea Scriitorilor din România și alte organizații culturale.

***