Guvernul aprobă contracte de finanțare BEI de 600 mil. euro pentru modernizarea liniilor feroviare Cluj-Napoca – Episcopia Bihor și Caransebeș – Arad

Guvernul României a adoptat două proiecte de lege pentru aprobarea contractelor de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI) în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR), vizând modernizarea liniilor feroviare Cluj-Napoca – Episcopia Bihor și Caransebeș – Arad.

În contextul războiului din Ucraina, infrastructura ferată a devenit cu atât mai importantă cu cât servește unei mobilități duale: civile și militare.

Primul proiect de lege aprobă contractul de finanțare în valoare de 300 milioane euro de la BEI, destinat susținerii lucrărilor de reabilitare și electrificare a liniei Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor. Proiectul vizează creșterea vitezei maxime operaționale la 160 km/h pentru trenurile de pasageri și 120 km/h pentru trenurile de marfă, precum și asigurarea interoperabilității infrastructurii feroviare pe Coridorul Rin-Dunăre.

Valoarea totală estimată a proiectului este de 1,9 miliarde euro, din care aproximativ 1,1 miliarde euro provin din alocarea acordată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Diferența va fi acoperită din bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, și din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.

Lucrările includ construirea a 18 kilometri de linie dublă nouă, desființarea trecerilor la nivel care nu respectă normele de siguranță și realizarea de pasaje denivelate. Împrumutul de la BEI va fi atras în maximum 10 tranșe, fiecare de minimum 30 milioane euro, și va acoperi până la 50% din costul total al investiției. Finalizarea proiectului este estimată pentru anul 2027.

Beneficiile anticipate includ reducerea aglomerărilor rutiere, diminuarea poluării și a consumului de carburanți, precum și scurtarea timpului de transport pentru pasageri și mărfuri între Cluj-Napoca, Oradea și Episcopia Bihor. Proiectul face parte din Master Planul General de Transport al României și este inclus pe lista proiectelor prioritare identificate împreună cu Uniunea Europeană.

Al doilea proiect de lege aprobă contractul de finanțare pentru linia Caransebeș – Arad, tot în valoare de 300 milioane euro, cofinanțare aferentă MRR. Valoarea totală estimată a proiectului este de 1,758 miliarde euro, inclusiv TVA și achiziția de terenuri, dintre care aproximativ 1,1 miliarde euro provin din alocarea PNRR. Diferența până la valoarea totală va fi acoperită din bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale CFR SA și alte surse legal constituite. Împrumutul de la BEI va sprijini autoritățile române în acoperirea contribuției naționale prin finanțarea deficitului bugetului de stat generat pe parcursul implementării proiectului.

Implementarea proiectului Caransebeș – Arad va fi asigurată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin CFR SA, în calitate de agenție de implementare. Data finală de disponibilizare a împrumutului este de 72 de luni de la semnarea contractului, iar finalizarea proiectului este estimată pentru anul 2029.

Creșterea interoperabilității pe coridoarele feroviare europene

Ambele proiecte de finanțare fac parte din strategia națională de modernizare a infrastructurii feroviare, incluzând lucrări de reabilitare, electrificare și optimizare a vitezei de circulație pentru trenurile de pasageri și marfă, precum și eliminarea trecerilor la nivel nesigure și construirea de pasaje denivelate. Aceste investiții au ca scop principal creșterea eficienței transportului feroviar, reducerea timpului de călătorie și a emisiilor poluante, precum și creșterea interoperabilității pe coridoarele feroviare europene.

Proiectele aprobate vor fi transmise spre dezbatere și aprobare Parlamentului României, urmând ca implementarea lor să fie monitorizată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA. Ambele investiții sunt incluse în Master Planul General de Transport al României și sunt considerate priorități în lista proiectelor identificate împreună cu Uniunea Europeană.

