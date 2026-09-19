Guvernul analizează restructurarea a 1.098 de întreprinderi publice; Metrorex, vizat de un plan de redresare

Un număr de 1.098 dintre cele 1.868 de întreprinderi publice din România îndeplinesc criteriile tehnice pentru a fi analizate în vederea restructurării și reducerii portofoliului de companii deținute de stat, potrivit unei note prezentate Guvernului de Cabinetul viceprim-ministrului Oana Gheorghiu (foto).

Analiza face parte din demersurile de identificare a întreprinderilor care ar putea fi menținute, restructurate sau eliminate din portofoliul public. Potrivit documentului, 533 de întreprinderi publice, reprezentând 28,5% din total, nu au depus la termen situațiile financiare aferente anului precedent.

Legea nr. 48/2025 prevede că autoritățile publice tutelare trebuie să stabilească în mod clar rațiunea deținerii de către stat sau de către unitățile administrativ-teritoriale a participațiilor la întreprinderile publice. Termenul-limită până la care acestea trebuie să dispună măsuri privind reducerea numărului de întreprinderi publice din portofoliu este 30 iunie 2027.

În acest context, autoritățile tutelare urmează să analizeze fiecare companie care îndeplinește criteriile prevăzute de lege și să transmită, în termen de 20 de zile lucrătoare, Cabinetului viceprim-ministrului și Secretariatului General al Guvernului decizia fundamentată privind menținerea sau restructurarea acesteia, planul de măsuri și calendarul de implementare.

Rezultatele vor fi monitorizate lunar, potrivit notei.

Plan de redresare pentru Metrorex

O a doua notă prezentată Guvernului vizează situația economică a Metrorex SA și propune o serie de măsuri pentru restabilirea echilibrului contractual și financiar al serviciului public de transport cu metroul, precum și pentru recalibrarea guvernanței corporative a companiei.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate publică tutelară și reprezentant al statului, acționar unic al Metrorex, ar urma să stabilească în contractul de servicii publice parametrii de compensație aplicabili anterior perioadei de referință.

Totodată, ministerul ar urma să supună aprobării Adunării Generale a Acționarilor hotărârea prevăzută de Legea nr. 31/1990, împreună cu un plan de reconstituire a activului net, să actualizeze mandatul strategic al acționarului public și să solicite ajustarea planului de administrare.

Documentul prevede și inițierea revizuirii indicatorilor-cheie de performanță, precum și evaluarea capacității actualei conduceri de a implementa un program de redresare operațională și financiară.

În funcție de rezultatul evaluării, pot fi activate mecanismele legale pentru înlocuirea Consiliului de Administrație și a managementului executiv.

Potrivit notei, evaluarea performanței Metrorex trebuie să aibă la bază un mandat clar definit și o finanțare corelată cu serviciul public contractat.

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