Guvernul amână legea privind plata pensiilor private. Alexandru Petrescu, președinte ASF: Ne îndreptăm către un vârf de sarcină, 2030, o perioadă în care sute de mii de oameni vor ieși la pensie / Detalii privind mecanismul de plată

Legislația privind plata pensiilor private ar fi trebuit introdusă în trei ani de la implementarea sistemului (introdus în 2008), a declarat vineri președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu (foto), adăugând că urgența reglementării are legătură și cu setul de condiționalități pentru aderarea României la OCDE, dar și cu faptul că ne apropiem de un vârf de plată, odată cu ieșirea la pensie a generației decrețeilor.

Oficialul a subliniat importanța ca și procesul de dezinvestire să fie gradual, la fel ca acumularea.

Guvernul a analizat vineri, în primă lectură, proiectul de lege.

”Dacă vom continua să rămânem cu o legislație care a fost gândită să aibă un caracter tranzitoriu, în 2008, în momentul în care dominantă era partea de acumulare, nu se întruneau condițiile pentru participanți să și iasă la pensie. (…) În momentul de față, încet, dar sigur, ne îndreptăm către un vârf de sarcină, 2030, într-o perioadă în care sute de mii de oameni vor întruni condițiile să iasă la pensie.

O regulă investiție vs dezinvestiție, acumulare vs decumulare din investment banking îmi spune că dacă ai o creștere și o acumulare graduală și decumularea, dezinvestiția trebuie să aibă un caracter gradual.

Produsul financiar numit pensie este un produs care principal, central, esențial are în vedere o plată pe termen anuali, pe o perioadă nemilitată, limitată sau viageră, depinde cum vei alege”, a declarat Alexandru Petrescu, președinte ASF, într-un briefing de presă în care a explicat cum ar urma să funcționeze sistemul.

Plata pensiilor private (Pilonul II) se va face prin intermediul unor fonduri (de două tipuri: retragere programă pe o perioadă de maximum zece ani sau pensie viageră), membrii unui fond de plată având posibilitatea de a solicita o plată unică de maximum 25% din valoarea activului personal, o singură dată, înainte de începerea plăților lunare, potrivit unui proiect de lege privind plata pensiilor private, aflat vineri pe masa executivului.

Mecanismul în baza căruia se vor plăti pensiile private

Beneficiarii vor putea opta între:

Fonduri de tip retragere programată – care vor funcționa pe bază de conturi individuale și vor oferi pensii plătite pe o perioadă limitată, până la rambursarea integrală a activului personal. Valoarea pensiei lunare va fi egală cu valoarea indemnizației sociale pentru pensionari din sistemul public, cu excepția ultimei plăți.

Fonduri de tip pensii viagere – care vor oferi pensii plătite pe durata vieții membrului sau a supraviețuitorului și care se vor calcula prin metode actuariale.

Suma minimă pentru obținerea unei pensii private: Pentru a transfera activul personal la un fond de plată, suma minimă necesară este de 12 ori valoarea indemnizației sociale pentru pensionari din sistemul public – 15.370 de lei în prezent. Sumele sub acest prag vor fi plătite direct participantului, ca plată unică sau plăți eșalonate pe maximum 5 ani.

”Sunt mai multe motivații pentru care apare legea. În primul rând, trebuia să apară acum 17 ani. (…) Având în vedere parcursul de conformare cu setul de condiționalități OCDE această lege devine prioritară. Chiar și fără OCDE trebuia să gândim un modul de plată a pensiilor private. Modul în care o facem nu poate fi diferit de ce vedem în piețele financiare mature”, a declarat Petrescu.

ASF răspunde nemulțumirilor că pensia privată nu va putea fi retrasă integral, printr-o plată unică: Prevederile actuale ar fi trebuit să fie tranzitorii/ Contul mediu la Pilonul II este de 19.909 lei, deci mulți beneficiari vor putea solicita plata integrală

Președintele ASF a admis că legislația pusă acum în dezbatere publică ar fi trebuit implementată până în 2011, România având o situație aparte în regiune, în sensul în care a întârziat foarte mult legislația privind plata pensiilor private. El a precizat că proiectul pus în dezbatere publică este similar celor din alte piețe financiare mature.

Horvath Ileana, director în cadrul sectorului de pensii private al ASF, a detaliat că Bulgaria, care are același sistem de pensii private ca România, are o lege de plată similară: Legea lor prevede o sumă forfetară de 25% și apoi rate lunare până la stingerea banilor aflați în contul individual, pe zece ani.

Noua lege prevede posibilitatea de a retrage integral pensia privată dacă nu se ating anumite cote de acumulare – de 12 ori indemnizația socială care este de 1.281 de lei, 15.372.

”Valoarea medie a unui cont individual pe Pilonul II este 19.909 lei. Valoarea medie pe Pilonul III este 6.675 de lei. În aceste condiții, câți dintre participanții existenți la momentul acesta ar putea să beneficieze de o plată adevărată de pensie, de tranșe lunare? După cum vedeți, majoritatea, o proporție covârșitoare se înscriu în acel 15.370 care este prevăzut ca un prag minim prin care își pot solicita pensia într-o tranșă unică. Noi îi sfătuim să aleagă în așa fel încât să obțină un câștig adevărat de pe urma pensiei lor. În condițiile în care se va utiliza condiția pentru tranșă unică, banii vor fi diminuați cu taxele și impozitele aferente (CASS pentru ce pășește 3.000 de lei și impozit pe venit la randamente, n.r.). Considerăm că plata lunară a acestor sume este cea mai avantajoasă pentru interesele oamenilor care se află la pensie și care nu mai au alte venituri.”, a precizat Horvath Ileana.

Detalii despre fondurile de plată: Vor putea reinvesti banii

Când va îndeplini condițiile de pensionare, beneficiarul de pensie privată va primi o notificare prin care i se va prezenta suma din contul individual și care sunt furnizorii de plată.

”Acolo vor încheia un contract de plată. Atenție, până în acel moment au avut act de aderare, un act de adeziune, nu un contract de plată. În acel act de aderare nu s-a stipulat niciodată că vor primi o plată unică sau plată eșalonată, pentru că la momentul la care s-a elaborat legea 411 și legea 204 nu exista o lege privind plata pensiilor. Deci ei vor încheia un contract de plată și își vor alege cel mai bun furnizor și cel mai bun fond care se va plia pe interesele personale”, a mai precizat directoarea ASF.

Ea a precizat toată că fondurile de plată vor putea reinvesti banii virați de fondurile de pensii private.

Cele de tip retragere programată în titluri de stat și depozite, iar celelalte în toate tipurile de instrumente în care pot investi și fondurile de pensii private.

Importanța fondurilor de pensii în arhitectura financiară a României

Întrebat dacă există riscul ca fondurile de pensii să nu poată gestiona solicitările de plată, președinitele ASF a precizat că ”dacă ele sunt gestionate într-un mod judicios se poate ajunge și în acest punct, dar noi suntem aici să nu se întâmple așa ceva.”

Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 166,2 miliarde de lei la finalul lunii mai 2025, în creștere cu 19% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2024, conform ASF.

O mare parte a acestor investiții sunt în titluri de stat, fondurile de pensii numărându-se printre cei mai importanți creditori ai statului român.

Distribuția investițiilor la nivelul primului trimestru din 2025:

Titluri de stat : 67,6 %

: 67,6 % Acțiuni : 23,2 %

: 23,2 % Obligațiuni corporative : 4,42 %

: 4,42 % Fonduri de investiții : 3,13 %

: 3,13 % Depozite și alte instrumente lichide: ~1,7 %

***