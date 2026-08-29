Guvernul alocă 135,6 mil. lei pentru finanţarea activităţii ROMATSA în contextul popririi din dosarul Pfizer

Executivul a aprobat, vineri, alocarea sumei de 135,622 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru asigurarea finanţării activităţii de bază a Regiei Autonome Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA).

Reamintim că Pfizer a blocat conturile companiei, în urma procesului pierdut de România pentru plata vaccinurilor anti-Covid comandate, dar refuzate ulterior.

„Măsura de poprire instituită la 25 iunie 2026 asupra sumelor datorate de Eurocontrol rămâne în vigoare. Aceasta blochează încasarea tarifelor de rută colectate prin sistemul EUROCONTROL, care reprezintă principala sursă de venit a Regiei (peste 85% din totalul veniturilor)”, preciza ROMATSA în luna iulie.

Valoarea alocată vineri reprezintă contravaloarea a 25,857 milioane euro şi corespunde totalităţii sumelor colectate de EUROCONTROL cu titlu de contravaloare a serviciilor de navigaţie aeriană de rută furnizate de ROMATSA, de la data instituirii popririi, 1 iulie 2026, până la 6 august 2026.

”Fondurile vor fi utilizate de ROMATSA pentru acoperirea cheltuielilor esenţiale pentru funcţionarea şi siguranţa operaţională a regiei, inclusiv cheltuieli de personal, cheltuieli necesare menţinerii serviciilor de navigaţie aeriană, precum şi alte obligaţii de plată care decurg din legislaţia aplicabilă”, precizează un comunicat al Guvernului.

Pe de altă parte, agenția Mediafax relatează că ROMATSA a obținut, temporar, printr-o ordonanță a instanței de la Bruxelles, cu efect din 9 august, suspendarea popririi asupra încasărilor care ar fi trebuit să vină de la EUROCONTROL.

ROMATSA se finanţează în mod obişnuit din tarifele aferente serviciilor de navigaţie aeriană, colectate prin mecanismul centralizat administrat de EUROCONTROL.

Începând cu 1 iulie 2026, aceste sume nu au mai fost virate către ROMATSA, ca urmare a instituirii unei popriri executorii asupra sumelor colectate de EUROCONTROL. Poprirea a fost dispusă în executarea unei hotărâri pronunţate într-un litigiu în care Statul Român este debitor, iar ROMATSA nu este parte. În consecinţă, indisponibilizarea sumelor afectează fluxul financiar al ROMATSA, deşi acestea reprezintă venituri aferente serviciilor de navigaţie aeriană furnizate de regie.

”Pentru evitarea riscului de întrerupere a activităţii, Legea nr. 170/2026 a instituit un mecanism special de asigurare temporară a finanţării ROMATSA din Fondul de rezervă bugetară, cu obligaţia restituirii sumelor către bugetul de stat în cazul recuperării ulterioare a sumelor indisponibilizate. Adoptarea măsurii este justificată de necesitatea evitării unei situaţii în care ROMATSA nu ar mai dispune de fondurile necesare desfăşurării activităţii. Măsura urmăreşte în principal prevenirea întreruperii serviciilor de navigaţie aeriană şi protejarea siguranţei şi continuităţii traficului aerian”, spune Guvernul.

Finanţarea are caracter temporar şi compensatoriu şi nu reprezintă o subvenţie permanentă acordată ROMATSA şi nici preluarea de către bugetul de stat a obligaţiilor regiei.

”În cazul în care EUROCONTROL recuperează sau virează ulterior către ROMATSA sumele indisponibilizate, regia are obligaţia de a restitui integral la bugetul de stat sumele primite din Fondul de rezervă, în termen de maximum 5 zile de la încasarea acestora. De asemenea, sumele care nu vor fi utilizate până la sfârşitul anului 2026 vor fi restituite la Fondul de rezervă bugetară, în condiţiile legii”, mai arată Guvernul.

În paralel, ROMATSA a iniţiat demersurile pentru accesarea unei finanţări de la Exim Banca Românească S.A., în condiţiile prevăzute de Legea nr. 170/2026.

Până la finalizarea acestei finanţări, alocarea din Fondul de rezervă asigură lichiditatea necesară continuării activităţii regiei, explică Executivul.

Pe lângă despăgubirile de de 680 milioane euro, România trebuie să plătească și dobânzi de 81.000 pe zi

Negocierile cu Pfizer continuă dificil și se fac eforturi pentru a diminua impactul asupra bugetului de stat, având în vedere că, despăgubirilor de 680 milioane euro li se adaugă și dobânzi de 81.000 de euro pe zi, declara pe 11 iunie ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Impactul asupra bugetului este de 0,2% din PIB.

„Dosarul Pfizer este unul dintre cele mai dificile dosare financiare pe care România trebuie să le gestioneze în acest moment (…) România a pierdut procesul, iar suma de plată este de aproximativ 680 de milioane de euro, adică peste 3,4 miliarde de lei. În termeni bugetari, vorbim despre aproape 0,2% din PIB – o presiune serioasă într-un an cu mari eforturi pentru reducerea deficitului. În plus, după pierderea procesului, dobânzile curg zilnic: aproximativ 81.000 de euro pe zi, adică aproape 2,5 milioane de euro pe lună”, spunea ministrul.

Acesta a explicat că nu poate oferi detalii concrete despre negocierile cu Pfizer: „Există un regim de confidenţialitate pe care trebuie să îl respectăm. Într-un dosar de această dimensiune, orice declaraţie publică făcută imprudent poate afecta poziţia României. Ce pot spune este că, de la momentul pierderii procesului, facem eforturi continue pentru a diminua impactul acestuia asupra bugetului de stat şi, în consecinţă, asupra banilor cetăţenilor”.

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