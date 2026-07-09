Guvernul alocă 20 mil. lei din Fondul de rezervă pentru protecția persoanelor vulnerabile relocate din județul Bihor / Alte acte normative adoptate

Guvernul a decis, în ședința de joi, la propunerea Ministerului Muncii și a Ministerului Dezvoltării, alocarea sumei de 20.028.000 de lei, din Fondul de rezervă bugetară, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026, în vederea finanțării unor centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap și cămine pentru persoane vârstnice.

Fondurile sunt repartizate către 23 de unități administrativ-teritoriale în care au fost relocate cele 409 persoane vulnerabile din județul Bihor.

„Prin măsura adoptată astăzi, venim în sprijinul persoanelor vulnerabile, astfel încât acestea să fie în siguranță și să beneficieze de asistență de specialitate și de îngrijire corespunzătoare”, a precizat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Din suma totală, peste 13 milioane de lei sunt alocate pentru măsurile de protecție de tip centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, iar 7 milioane de lei sunt alocate pentru cheltuielile de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice.

Județul Alba – 1,837 milioane de lei Municipiul Alba-Iulia – 646.000 de lei Municipiul Sebeș – 323.000 de lei Județul Arad – 981.000 lei Municipiul Arad – 878.000 lei Județul Bihor – 509.000 lei Județul Bistrița-Năsăud – 760.000 lei Județul Botoșani – 1,580 milioane de lei Județul Brașov – 153.000 de lei Județul Caraș-Severin – 92.000 de lei Județul Cluj – 2,591 milioane de lei Județul Giurgiu – 262.000 lei Județul Gorj – 92.000 lei Județul Hunedoara – 428.000 lei Județul Mehedinți – 822.000 lei Județul Mureș – 688.000 lei Județul Neamț – 512.000 lei Județul Olt – 251.000 lei

19.Județul Satu Mare – 2,686 milioane lei Județul Sibiu – 2,039 milioane lei Județul Timiș – 197.000 lei Județul Vâlcea – 1,347 milioane de lei Județul Vrancea – 354.000 lei.

Noi norme pentru suspendarea permisului în cazul amenzilor neplătite

Un alt act normativ adoptat de guvern vizează aprobarea normelor de aplicare ale prevederilor din OUG 7/2026 privind suspendarea dreptului de a conduce în cazul neachitării amenzilor contravenționale pentru circulația pe drumurile publice. Procedura stabilește rolurile autorităților fiscale locale, ale Ministerului Finanțelor și ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și schimbul automat de date între sistemele informatice ale acestora.

Dacă amenda nu este plătită integral în 90 de zile de la comunicarea procesului-verbal, organul fiscal local stabilește suspendarea permisului pentru o perioadă calculată proporțional cu suma restantă, la un raport de o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați.

Măsura nu poate fi aplicată înainte de soluționarea definitivă a unei plângeri contravenționale, iar implementarea va fi făcută prin PatrimVen și sistemul național de evidență a permiselor. De asemenea, ministrul dezvoltării va aproba în 30 de zile modelul formularului tipizat al somației de plată.

Tot în ședința de joi, Guvernul a aprobat mecanismul de acordare a sprijinului financiar pentru familiile afectate de incendiul din Rucăreni. Sprijinul va fi calculat în funcție de pagubele evaluate, statutul juridic al construcțiilor și eventualele despăgubiri din asigurări, astfel încât valoarea finală să reflecte cât mai fidel pierderile suferite. Pentru locuințele construite legal sau care, la momentul edificării, nu necesitau autorizație, ajutorul va reprezenta 90% din pagubele stabilite prin evaluarea făcută la nivelul comitetului județean pentru situații de urgență. În cazul construcțiilor pentru care autorizația era obligatorie, dar nu a fost obținută, sprijinul va fi de 75% din valoarea pagubelor. Dacă beneficiarii au polițe facultative care acoperă riscul de incendiu, ajutorul de stat va completa despăgubirea plătită de asigurator, iar dacă noul calcul depășește suma deja acordată, diferența va fi plătită fără ca beneficiarii să restituie eventualele sume încasate anterior.

Guvernul a mai aprobat indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de restaurare, refuncționalizare și consolidare a corpului C1 și a ansamblului Facultății de Medicină de la UMF „Carol Davila” din București. Investiția are o valoare totală de 952,74 milioane de lei, inclusiv TVA, și o durată estimată de execuție de 36 de luni. Proiectul vizează conservarea unui ansamblu clasat ca monument istoric, păstrarea suprafeței construite existente, amenajarea mansardelor și menținerea spațiilor verzi pe o suprafață de 15.107 metri pătrați.

Pe zona administrării patrimoniului public, au fost aprobate mai multe actualizări de inventar pentru bunuri și imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor instituții precum AJPS Vaslui, structuri ale MAI, unități ale MApN, Institutul Clinic Fundeni, Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare, Institutul Național de Medicină Sportivă și Universitatea din Oradea. A fost aprobată și suplimentarea cu circa 18.000 de lei a despăgubirilor pentru proprietarii de pe amplasamentul carierei Tismana I din județul Gorj, iar o altă hotărâre privește trecerea unor imobile din administrarea unor structuri ale ANRSPS în domeniul privat al statului, pentru casare.

Executivul a stabilit și modul de repartizare a 3,5 milioane de lei pentru Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, bani destinați proiectelor de comunicare publică, promovare a imaginii României peste hotare și acțiunilor științifice și socio-culturale. În plus, departamentul va continua proiectele legate de Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă 2030, economia circulară, Agenda 2030 și alte programe de informare, educație și cooperare, inclusiv în parteneriat cu instituții publice și organizații internaționale.

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