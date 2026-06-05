Guvernul alocă 100 mil. lei pentru personalul din industria națională de apărare în 2026

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, numărul mediu maxim de personal pentru anul 2026 destinat operatorilor economici din industria națională de apărare care desfășoară activități în baza articolului 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare.

Potrivit hotărârii, prin bugetul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului sunt alocate fonduri în valoare de 100 milioane de lei pentru susținerea unui număr mediu maxim de 1.182 de salariați din cadrul companiilor din sectorul de apărare care beneficiază de prevederile legale.

Cea mai mare parte a personalului finanțat este reprezentată de 1.034 de angajați din cadrul Companiei Naționale ROMARM SA, exclusiv pentru filialele acesteia. De asemenea, fondurile vor acoperi un număr mediu maxim de 50 de salariați ai Societății ROMAERO SA, aflată în procedură de insolvență, precum și 50 de angajați ai Societății AVIOANE CRAIOVA SA.

În același timp, schema aprobată pentru 2026 include 30 de salariați din cadrul Societății IOR SA, opt salariați ai Societății Șantierul Naval Mangalia SA și 10 salariați de la Societatea Uzina Mecanică Orăștie SA.

Măsura are ca scop „menținerea capacităților esențiale de producție și a resursei umane specializate din industria națională de apărare, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind susținerea operatorilor economici din acest sector strategic.”

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