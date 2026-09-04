Guvernul ajustează ajutorul de stat pentru transportatori – între 43-71 de bani/litru, în funcție de reducerea accizei la motorină

Ajutorul de stat acordat transportatorilor pentru motorină va fi de 71 de bani pe litru în cazul unei reduceri a accizei cu 15%, de 57 de bani pe litru la o reducere de 20% și de 43 de bani pe litru la o reducere de 25%, potrivit ajustărilor aprobate joi de Guvern.

Măsura corelează restituirea unei părți din acciza pentru motorină cu mecanismul de reducere temporară a accizei introdus prin Legea nr. 162/2026, astfel încât transportatorii să poată beneficia de ambele forme de sprijin, fără ca nivelul cumulat al facilităților să ducă acciza sub nivelul minim de impozitare prevăzut de legislația europeană.

„Prin această intervenție, Ministerul Finanțelor urmărește să atenueze efectele volatilității pieței produselor petroliere asupra sectorului transporturilor, un domeniu care are un rol esențial în funcționarea economiei și în asigurarea mobilității bunurilor și serviciilor la nivel național și european”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

În perioada 16-31 august 2026, acciza a fost redusă cu 20%, astfel că ajutorul de stat pentru alimentările cu combustibil ale transportatorilor este de 57 de bani pe litru.

Pentru perioada 1-15 septembrie 2026, acciza este redusă cu 25%, iar ajutorul de stat este de 43 de bani pe litru.

Potrivit Ministerului Finanțelor, ajustarea are loc în contextul situației de criză declarate pe piața țițeiului și a produselor petroliere și urmărește menținerea sprijinului pentru operatorii de transport, cu respectarea Directivei 2003/96/CE privind impozitarea produselor energetice și a electricității.

Autoritatea Rutieră Română, administratorul schemei de ajutor de stat, soluționează în prezent cererile transportatorilor aferente trimestrului al doilea din 2026.

Mecanismul de reducere temporară a accizei prevăzut de Legea nr. 162/2026 a intrat în vigoare în luna august.

Ministerul Finanțelor precizează că va monitoriza evoluția pieței energetice și va ajusta măsurile de sprijin în funcție de evoluțiile acesteia.

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