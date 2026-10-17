Guvernul a dublat amenzile prevăzute de Legea audiovizualului. Sancțiunile pot ajunge la 440.000 de lei

Guvernul a aprobat vineri o hotărâre prin care actualizează limitele amenzilor contravenționale prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, în funcție de rata inflației cumulate din perioada august 2009–august 2026. Cea mai mare sancțiune va putea ajunge la 440.000 de lei, față de 200.000 de lei în prezent.

Potrivit actului normativ, pentru contravențiile prevăzute la art. 90 alin. (2), amenzile vor fi cuprinse între 22.000 și 440.000 de lei, comparativ cu limitele actuale de 10.000–200.000 de lei.

Aceste sancțiuni vizează, printre altele, difuzarea serviciilor media audiovizuale cu încălcarea prevederilor legale, utilizarea tehnicilor subliminale în comunicările comerciale audiovizuale, publicitatea mascată, nerespectarea dreptului la replică, retransmisia neautorizată și furnizarea serviciilor media audiovizuale fără licență.

De asemenea, pentru faptele prevăzute la art. 91 alin. (3), limitele amenzilor vor crește de la 5.000–100.000 de lei la 11.000–220.000 de lei.

În această categorie intră încălcarea de către furnizorii sau distribuitorii de servicii media a unor dispoziții ale Legii audiovizualului, precum și a deciziilor cu caracter normativ emise de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA). În anumite situații, legea prevede transmiterea prealabilă a unei somații prin care sunt stabilite condițiile și termenele pentru intrarea în legalitate.

Amenzile nu au mai fost actualizate din 2009

Potrivit fundamentării hotărârii, actualizarea este justificată de diminuarea valorii reale a sancțiunilor, în contextul creșterii prețurilor din ultimii ani.

Conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică (INS), indicele total al prețurilor de consum pentru perioada august 2009–august 2026 este de 220,17%. Aplicarea acestui indice la amenda maximă actuală de 200.000 de lei conduce la un cuantum actualizat de 440.340 de lei.

Prin modificarea limitelor sancțiunilor, Guvernul urmărește corelarea amenzilor cu evoluțiile economice din perioada 2009–2026 și menținerea eficienței mecanismului de sancționare a contravențiilor prevăzute de legislația audiovizuală, a mai transmis executivul.

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