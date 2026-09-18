Guvernul a aprobat bugetul CFR Călători pentru 2026: investiții de 1,13 mld. lei, subvenții de 1,67 mld. lei

Guvernul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, compania estimând pentru acest an venituri totale de 4,138 miliarde de lei și un profit brut de 25 de milioane de lei.

Potrivit actului normativ aprobat de Executiv, veniturile totale sunt programate să crească cu 19,66% față de nivelul realizat în 2025, în timp ce cheltuielile totale sunt estimate la 4,113 miliarde de lei, în creștere cu 18%.

CFR Călători estimează pentru 2026 un rezultat brut pozitiv de 25 de milioane de lei, după ce compania a înregistrat anul trecut o pierdere de 27,3 milioane de lei.

Valoarea subvențiilor prevăzute în buget este de 1,674 miliarde de lei, cu 17,62% sub nivelul realizat la finele anului 2025.

Cifra de afaceri este estimată la 1,338 miliarde de lei, în creștere cu 11,01% față de anul precedent.

Investiții de 1,13 miliarde de lei, în creștere cu 65,6%

Pentru 2026, cheltuielile de investiții ale CFR Călători sunt estimate la 1,132 miliarde de lei, în creștere cu 65,61% față de 2025. Acestea urmează să fie acoperite integral din sursele de finanțare disponibile.

Compania estimează, de asemenea, plăți restante de 70 de milioane de lei la sfârșitul anului, în scădere cu 3,14% față de nivelul din 2025, în timp ce creanțele restante sunt programate la 40 de milioane de lei, cu 64,93% mai puțin decât în anul precedent.

Numărul mediu de salariați prevăzut în bugetul pentru 2026 este de 10.126, cu 66 de persoane mai mic decât nivelul de la sfârșitul anului trecut.

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