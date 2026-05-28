Guvernul, acord de principiu pentru transferul Elcen către Primăria Capitalei

Guvernul a aprobat joi Memorandumul privind acordul de principiu pentru transferul către Primăria Municipiului București a pachetului de acțiuni deținut de statul român la Electrocentrale.

Documentul prevede efectuarea transferului printr-o tranzacție și permite inițierea procedurilor.

Valoarea tranzacției va fi determinată de evaluarea de piață pe care Ministerul Energiei are obligația să o realizeze în perioada următoare.

Decizia ține cont de solicitarea Consiliului General al Municipiului București de realizare a acestei acțiuni și de etapele prevăzute de lege în acest sens, menționează un comunicat al Guvernului transmis joi.

Derularea etapelor necesare implementării se va realiza sub coordonarea Șefului Cancelariei Prim-Ministrului.

Ce demersuri prevede memorandumul pentru pregătirea transferării Elcen către PMB

Guvernul va fi informat lunar cu privire la stadiul de implementare și, în cazul în care sunt necesare modificări legislative sau luarea unor masuri de către guvern, acestea se vor supune aprobării sau analizei cu celeritate.

Ministerul Energiei, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Finanțelor Publice, Municipiul București și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei vor elabora și prezenta Guvernului o analiză cu propuneri de modificare a cadrului legal primar, secundar și terțiar și/sau contractual (contractele încheiate între Termoenergetica și consumatori, contractul de delegare a gestiunii, contractul de vânzare energie termică) în vederea eficientizării mecanismelor de plată și/sau de garanție sau orice alte clauze/prevederi pentru evitarea acumulării continue de penalități de întârziere așa cum se întâmplă și în prezent și s-a întâmplat și istoric în relația cu RADET.

Elaborarea analizei va fi coordonată de Șeful Cancelariei Prim-Ministrului.

Preluarea Elcen la PMB, pentru crearea unui sistem unitar de producție și distribuție în Capitală, veche de câteva decenii

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a convenit cu premierul interimar Ilie Bolojan, care este și ministru interimar al Energiei, evaluarea activelor Elcen, în perspectiva preluării Elcen de către Primăria Municipiului Bucureşti, la întâlnire ce a avut loc în urmăcu săptămână.

La întâlnire au participat și specialiști ai Ministerului Energiei, pentru stabilirea pașilor concreți pentru transferul Elcen la Primăria Capitalei şi pentru a realiza Sistem de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) în Bucureşti.

Aceste etape au fost cuprinse în Memorandumul adoptat acum în ședința de Guvern.

„Vrem să punem în practică decizii luate anterior, apoi tergiversate ani de zile. SACET înseamnă Sistem de Alimentare Centralizată cu Energie Termică. Este reţeaua care produce, transportă şi distribuie căldură şi apă caldă către locuinţe şi clădiri. În Bucureşti, sistemul implică în principal că Elcen produce agentul termic în centrale, iar Termoenergetica transportă şi distribuie căldura către consumatori”, a declarat Ciprian Ciucu, săptămâna trecută.

Preluarea Elcen de către Primăria Capitalei va permite ca producţia şi distribuţia să fie coordonate printr-un sistem unitar, pentru a facilita investiţiile şi modernizarea reţelei.

Ideea este veche, însă la nivel de guvern nu s-a acceptat niciodată, decât la nivel de discurs, această preluare.

De data aceasta, când primarul general este omul de încredere al premierului, ambii din PNL, șansele ca proiectul să fie pus în practică sunt mari.

„Evident, procesul de preluare va putea fi blocat iarăşi de către viitorul Guvern. Să vedem… Deciziile corecte nu trebuie să aibă culoare politică, termoficarea nu trebuie să aibă culoare politică pentru că cei care au de suferit sunt bucureştenii”, a mai spus primarul general.

ELCEN produce agent termic pentru București și energie electrică pentru SEN, dar încasează cu întârziere facturile, ceea ce îi creează un decalaj financiar mare. Principala problemă o reprezintă datoriile Termoenergetica (distribuitorul de apă caldă și căldură din București) către Elcen, sume ce depășesc 1,5 miliarde de lei.

Compania are în derulare proiecte de modernizare pentru CET București Sud, Grozăvești și Progresu, finanțate prin Fondul pentru Modernizare, în valoare totală de circa 362 milioane de euro.

****