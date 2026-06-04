Guvernele UE pot utiliza o parte din flexibilitatea fiscală destinată apărării pentru investiții în energie verde

Comisia Europeană va permite guvernelor din UE să folosească o parte din flexibilitatea fiscală deja acordată pentru creșterea cheltuielilor de apărare, pentru a finanța tranziția de la combustibilii fosili la energia verde, a declarat comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, potrivit Reuters.

Această măsură reprezintă un răspuns la presiunile venite din partea Italiei, care se confruntă cu alegeri anul viitor și care solicită relaxarea regulilor fiscale ale UE pentru a sprijini alegătorii afectați de creșterea facturilor la energie, cauzată de războiul americano-israelian împotriva Iranului, care a perturbat transporturile de petrol și gaze prin Strâmtoarea Hormuz.

În mod normal, guvernele statelor membre trebuie să mențină deficitele bugetare sub 3% din PIB pentru a respecta regulile fiscale ale Uniunii Europene.

Însă invazia Rusiei în Ucraina și amenințarea pe care Moscova o reprezintă acum pentru UE au determinat Comisia să decidă, în martie 2025, că fiecare stat membru poate cheltui suplimentar echivalentul a 1,5% din PIB anual, timp de patru ani, pentru apărare, fără a fi sancționat pentru încălcarea regulilor fiscale.

Spre deosebire de Finlanda, statele baltice sau Polonia, care au experiența istorică a ocupației rusești, Italia consideră amenințarea rusă mai puțin directă și dorește să se concentreze mai degrabă pe reducerea impactului energiei mai scumpe asupra cetățenilor italieni decât pe achiziția de echipamente militare.

Prin urmare, Roma a făcut presiuni puternice asupra Comisiei pentru a permite guvernelor europene să utilizeze această marjă fiscală suplimentară pentru a atenua efectele creșterii prețurilor la energie, deși puține alte state membre au susținut că o astfel de flexibilitate este necesară.

Ca soluție de compromis, Comisia, care a încurajat constant guvernele să răspundă la semnalele pieței privind energia mai scumpă și să reducă, nu să subvenționeze consumul, a decis să permită statelor membre să utilizeze până la 0,3% din PIB din cei 1,5% din PIB de flexibilitate fiscală deja aprobați pentru apărare, pentru investiții care să faciliteze tranziția de la combustibili fosili la energie verde.

Dombrovskis a precizat că va fi permisă utilizarea a 0,3% din PIB pe an în 2026, 2027 sau 2028, însă nu mai mult de 0,6% din PIB în total pe parcursul celor trei ani. Fondurile ar putea fi folosite, de exemplu, pentru achiziționarea de vehicule electrice, înlocuirea sistemelor de încălzire pe bază de petrol și gaze cu pompe de căldură, instalarea de panouri solare sau de baterii pentru stocarea energiei.

Totuși, el a subliniat clar că această flexibilitate nu poate fi utilizată pentru subvenționarea prețurilor combustibililor fosili, cum ar fi reducerea accizei la benzină adoptată de Italia. „Astfel de inițiative nu sunt eligibile”, a declarat Dombrovskis referindu-se la reducerile de taxe.

Statele care decid să profite de acest spațiu fiscal suplimentar pentru investiții în energie verde vor putea include și măsurile implementate începând din luna februarie, a adăugat acesta.

În ceea ce privește țările care și-au utilizat deja întreaga marjă suplimentară de 1,5% din PIB pentru investiții în apărare, precum Lituania și Estonia, acestea vor putea solicita Comisiei accesul la încă 0,3% din PIB pentru proiecte de energie verde și îl vor putea obține în urma unei analize privind sustenabilitatea datoriei publice, a explicat Dombrovskis.

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