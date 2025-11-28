Guvernele din UE susțin planul Comisiei de eliminare a tarifelor pentru produsele agricole și industriale din SUA

Ambasadorii UE au aprobat vineri o propunere a Comisiei Europene de a elimina tarifele pentru sute de produse industriale și agricole din SUA, deschizând calea pentru implementarea declarației comerciale comune convenite cu Washingtonul în august, potrivit Euractiv.

Președinția daneză a Consiliului a declarat că toate cele 27 de state membre susțin în mare parte textul Comisiei, dar au propus unele modificări pentru a proteja sectoarele sensibile ale UE.

Cea mai semnificativă completare este o clauză de siguranță, similară celor propuse recent pentru acordul comercial Mercosur cu Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay, menită să gestioneze creșterile bruște ale importurilor sau posibilele prejudicii aduse producătorilor europeni ca urmare a noilor concesii tarifare.

Consiliul a cerut, de asemenea, Comisiei să monitorizeze impactul economic al măsurilor de liberalizare a comerțului și să raporteze Parlamentului European și țărilor UE până la 31 decembrie 2028.

Conform acordului, tarifele sunt eliminate pentru toate importurile industriale din SUA și reduse semnificativ pentru numeroase produse alimentare și agricole, în mare parte prin cote fără taxe vamale.

De exemplu, vor fi aplicate cote fără taxe pentru 25.000 de tone de carne de porc, 3.000 de tone de bizon și câte 10.000 de tone pentru brânzeturi și lapte. O gamă largă de alte produse, inclusiv anumite semințe, suc de fructe și legume, pot intra în UE fără taxe și fără limite.

Acum, doar Parlamentul trebuie să își aprobe poziția înainte ca negocierile cu Consiliul să poată începe, deși este puțin probabil ca deputații să se miște la fel de rapid ca guvernele UE.

„Este absolut clar că această legislație nu va trece pur și simplu fără nicio modificare”, a declarat vineri pentru Euractiv Bernd Lange, negociatorul principal al Parlamentului.

Lange a propus modificări mai ample, inclusiv amânarea unor scutiri de taxe pentru produsele din oțel dacă SUA mențin tarifele pentru oțelul european, o clauză de expirare de 18 luni după care acordul ar expira, și o clauză de siguranță similară celei propuse de Consiliu.

El a adăugat că, deși comitetul pentru comerț va respecta calendarul inițial pentru propunerea mai largă privind tarifele – cu un vot așteptat în ianuarie – progresul privind acordul pentru homari ar putea fi accelerat dacă restul liderilor grupului sunt de acord. „Putem arăta americanilor că nu întârziem procesul… aceasta ar putea fi o opțiune”, a completat el.

Deputații din comitetul pentru comerț internațional vor dezbate propunerea săptămâna viitoare.

