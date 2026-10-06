Guvernanța AI, de la obligație de conformitate la avantaj strategic pentru bănci

Inteligența artificială (AI) devine treptat parte din activitatea curentă a băncilor. În acest context, guvernanța AI poate deveni nu doar o cerință de conformitate, ci un factor care susține inovarea și extinderea utilizării tehnologiei, oferind cadrul necesar pentru a valorifica beneficiile AI și a o integra cu succes în activitatea curentă.

Dacă în urmă cu doar câțiva ani discuțiile se concentrau în principal pe proiecte pilot și pe identificarea unor posibile use cases, astăzi AI este prezentă în tot mai multe arii, de la interacțiunea cu clienții și operațiuni până la analiza datelor, detectarea fraudelor și eficientizarea proceselor interne.

Această evoluție aduce însă o provocare importantă: ritmul accelerat de adoptare a AI începe să pună la încercare mecanismele tradiționale de guvernanță și control ale băncilor.

Experiența noastră cu companiile din sectorul financiar în cadrul unor proiecte privind cerințele de guvernanță și administrare a riscurilor arată că problema nu este neapărat lipsa regulilor. Instituțiile financiare operează deja într-un mediu puternic reglementat și dispun de cadre solide pentru administrarea riscurilor. Provocarea constă, mai degrabă, în adaptarea acestor mecanisme la o tehnologie care evoluează rapid și care poate ajunge să fie utilizată simultan în zeci sau chiar sute de procese.

AI nu este doar un risc tehnologic

Una dintre cele mai importante schimbări de perspectivă este că AI nu ar trebui tratată ca un risc nou și izolat, aflat exclusiv în responsabilitatea echipelor de IT sau de management al datelor. În practică, utilizarea acestei tehnologii poate influența simultan riscul de model (asociat datelor, formulelor sau utilizării incorecte a algoritmilor), riscul operațional, securitatea cibernetică, protecția datelor, conduita, relația cu clienții și riscurile asociate furnizorilor terți.

Din acest motiv, abordarea cea mai eficientă este integrarea AI în cadrul existent de administrare a riscurilor și de guvernanță, prin definirea clară a responsabilităților la nivelul funcțiilor de business, IT, Risk și Compliance.

Cifrele confirmă ritmul accelerat al schimbării. Potrivit studiului Deloitte Banking on Trust, în 2026, peste 60% dintre angajații băncilor utilizează AI cel puțin săptămânal, comparativ cu aproximativ 30% în anul anterior. În același timp, doar 13% dintre băncile analizate au ajuns la un nivel optimizat de guvernanță AI, ceea ce înseamnă că 87% dintre acestea au încă un potențial semnificativ de îmbunătățire.

Mai relevant decât procentele în sine este însă locul în care apar principalele vulnerabilități. Cele mai mari decalaje nu se regăsesc neapărat la nivelul procedurilor și controalelor, ci în structura organizațională și în competențele oamenilor.

O bancă poate avea o politică de AI foarte bine documentată, dar eficiența acesteia rămâne limitată dacă nu este clar cine aprobă un use case, cine îl clasifică din perspectiva riscului, cine monitorizează sistemul după implementare și cine intervine atunci când rezultatele nu corespund modului în care acesta a fost proiectat.

De la existența unui cadru la funcționarea lui efectivă

Pentru multe instituții financiare, următoarea etapă va fi trecerea de la „avem un cadru de guvernanță AI” la „acest cadru funcționează efectiv în practică”.

Această tranziție presupune existența unor inventare complete și actualizate ale sistemelor AI, clasificarea acestora în funcție de nivelul de risc, definirea responsabilităților pe întreg ciclul de viață și implementarea unor controale proporționale cu riscurile identificate. De asemenea, presupune implicarea efectivă a funcțiilor de control, nu doar consultarea lor formală în etapa finală a procesului.

În același timp, conducerea băncii trebuie să dispună de suficientă vizibilitate asupra utilizării AI, astfel încât deciziile importante să nu rămână exclusiv la nivel tehnic. Guvernanța AI trebuie să devină o temă de business și de management al riscului, nu doar una de tehnologie.

Soluția nu constă însă în introducerea unui număr tot mai mare de controale. O guvernanță excesiv de complexă poate încetini sau chiar limita beneficiile pe care organizația urmărește să le obțină prin utilizarea AI.

Miza este găsirea unui echilibru: controale suficient de solide pentru ca banca să poată avea încredere în tehnologie, dar suficient de pragmatice pentru a permite inovarea și utilizarea acesteia la scară largă.

Studiul Deloitte indică, de altfel, că instituțiile cu o guvernanță AI mai matură tind să utilizeze tehnologia într-o măsură mai mare. Această constatare susține ideea că guvernanța poate facilita adopția și dezvoltarea AI, în loc să fie percepută exclusiv ca o obligație de conformitate.

Agentic AI va schimba din nou mecanismele de control

Subiectul va deveni și mai important odată cu dezvoltarea soluțiilor de tip agentic AI. Dacă sistemele AI vor putea nu doar să genereze informații și recomandări, ci și să execute acțiuni cu un grad mai ridicat de autonomie, modelele clasice de control vor trebui adaptate.

În acest context, monitorizarea continuă, administrarea drepturilor de acces, trasabilitatea deciziilor, mecanismele de oprire și intervenția umană în momentele relevante vor deveni cel puțin la fel de importante ca aprobarea inițială a sistemului.

Pentru bănci, întrebarea nu mai este dacă vor utiliza AI. Întrebarea este dacă vor reuși să dezvolte suficient de rapid mecanismele de guvernanță care să le permită să folosească această tehnologie cu încredere și la scară largă.

Instituțiile care vor integra guvernanța direct în procesele de proiectare, dezvoltare și implementare, în loc să o adauge la final ca pe un exercițiu de conformitate, vor fi mai bine poziționate să transforme AI dintr-o colecție de proiecte pilot într-o capabilitate reală de business.

Analiza specialiștilor Deloitte România în domeniul Risk & Regulatory se bazează pe evoluțiile observate în sectorul financiar și pe experiența privind cerințele de guvernanță și administrare a riscurilor. Concluziile sunt susținute și de studiul Deloitte Banking on Trust: AI Governance for Growth, Resilience and Scale, care evaluează maturitatea guvernanței AI în sectorul bancar, la nivel global, pe baza răspunsurilor colectate de la 135 de bănci din 16 țări.

Material de opinie de Andrada Tănase, Partener, Oana Ceban, Manager, și Victoria Tocan, Senior Consultant, Risk & Regulatory Advisory, Deloitte România

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