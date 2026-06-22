Guvernul Veștea ratează învestirea – Kelemen Hunor: ”S-a încheiat o epocă, începe o etapă despre care nu ştim nimic”. George Simion a ținut în șah toată scena politică, apoi a dat mat la PSD și președinție. Președintele – constrâns să reia consultările

Premierul desemnat Adrian Veștea nu a reușit să obțină cele 233 de voturi necesare învestirii – a fost votat de doar 189 parlamentari, mult sub necesarul de 233 pentru trecerea guvernului.

S-au înregistrat în total 212 voturi, dintre care 189 de voturi ”pentru” şi 23 ”împotrivă”.

”Nu este întrunită majoritatea cerută de Constituţie”, este anunţul din plenul Parlamentului.

Au fost prezenți 358 de parlamentari, din 464, dar au votat mult mai puțini, restul ieșind din sală sau anunțând „prezent, nu votez”.

Parlamentarii PNL, UDMR, USR și AUR au ieșit din sală în momentul votului.

Conform surselor Antena 3, nu au votat pentru nici cinci dintre „puciștii” liberali.

Votul a avut loc după negocieri intense pe care le-au avut peste zi cu AUR atât premierul desemnat Veștea, cât și liderii PSD, care au discutat cu George Simion până cu câteva minute înainte de începerea votului.

De altfel, liderul AUR a fost vedeta zilei: inițial, el a condiționat sprijinul voturilor AUR de negocierile cu premierul desemnat, pe care l-a convocat la el la sediu. Apoi a condiționat sprijinul de clarificarea de către președintele Nicușor Dan a etichetei de partid extremist pe care i l-a atribuit AUR.

La final, George Simion le-a cerut parlamentarilor AUR, în ședința de vor, să părăsească sala, astfel încât PSD a rămas descoperit cu numărul de voturi pe care i le garantase guvernului Veștea.

Începe lupta internă în PSD. Sorin Grindeanu a părăsit plenul înainte de anunțarea voturilor

Paul Stănescu, membru PSD, a declarat că Sorin Grindeanu ar trebui să fie următorul premier desemnat, să-și asume formarea guvernului, după eșecul Guvernului Veștea.

Întrebat de jurnaliști dacă își asumă eșecul, Grindeanu a răspuns: „Fiecare e responsabil de ceea ce face. Hai să vedem cum se finalizează. Într-un final cred că le va veni mintea de pe urmă și celor care au lipsit și celor care nu au venit la vot, pentru că România are nevoie de un guvern”.

”Dacă preşedintele ne va chema mâine şi eu cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru, Partidul Social-Democrat nu fuge de această responsabilitate”, a precizat el.

Întrebat dacă va fi variantă de prim-ministru, Sorin Grindeanu a spus: ”O să avem o discuţie”.

Grindeanu a mai spus că ”Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL, USR-UDMR”: ”Asta ca să fie clar. Deci Partidul Social Democrat nu va vota aşa ceva. Dacă urmare a consultărilor de la Cotroceni preşedintele va acorda Partidului Social Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în faţa Parlamentului”.

El a recunoscut că a crescit riscul anticipatelor: ”Evident că ne aflăm cu un pas mai aproape de alegeri anticipate”, a spus el.

Despre un guvern minoritar, Grindeanu a menţionat că e dificil în acest moment să fie altcumva în Parlament decât în această formă.

”Vă spun că şi dacă ar fi, prin absurd, un guvern de acest tip, nu e majoritar”.

Preşedintele PSD a mai spus că PSD nu va face guvern cu AUR, după care a părăsit sala, cu mult înainte de anunțarea rezultatului votului.

George Simion a ținut în suspans Guvernul Veștea

Soarta Guvernului Veștea a rămas o necunoscută în ultimele ore de dinaintea votului, până când George Simion a anunțat de la tribuna plenului reunit că parlamentarii AUR nu votează și a dat semnalul ieșirii acestora din sală.

Anterior, Simion l-a invitat la negocieri, la sediul AUR, pe premierul desemnat. Cei doi au negociat aproape două ore cele 90 de voturi ale , iar Adrian Veștea s-a declarat dispus să accepte unele condiții, măsuri economice, impuse de această formațiune.

După plecarea lui Veștea, Simion a crescut miza și i-a cerut președintelui Nicușor Dan clarificări privind catalogarea formațiunii ca partid anti-occidental, până la ora 21.30, dacă dorește învestirea Guvernului Veștea.

„Avem niște restricții din partea lui Nicușor Dan care ne fac să nu luăm în calcul un vot pentru Guvernul Veștea. Considerăm nefondate acele catalogări că noi nu am fi pro-occidentali. Așteptăm de la Nicușor Dan clarificări până la momentul votului”, a spus Simion.

”Am deschidere pentru orice solicitare care poate duce la o mai bună guvernare”, a declarat Veştea, la părăsirea sediului AUR.

„Știu că acest guvern e și rezultatul unui compromis politic. Într-o democrație matură, compromisul nu e un semn de slăbiciune, e o dovadă a responsabilității. N-am căutat răspunsuri de partid, răspunsuri ideologice, am căutat răspunsuri pentru această țară”, mai spunea Adrian Veștea luni seara, când încă mai spera că AUR îl votează.

Riscurile, care au crescut după picarea Guvernului Adrian Veștea:

Accesarea miliardelor de euro din PNRR riscă să fie blocată

Îmbunătățirea ratingului de țară devine imposibilă fără guvern stabil

Incertitudinea politică deteriorează climatul de investiții, crește costurile împrumuturilor



Discursul lui Kelemen Hunor: Se încheie o epocă

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la dezbaterile ce au precedat votul că nu programul de guvernare este chestiunea cea mai importantă a zilei, ci epoca total necunoscută ce începe acum.

Azi, 22 iunie, nu programul de guvernare este chestiunea cea mai importantă a zilei. Astăzi se încheie o perioadă importantă din istoria contemporană a României. Se încheie o perioadă care a început acum 36 de ani, imediat după Revoluția din decembrie, și a fost o perioadă extrem de importantă pentru țara noastră. Și începe o etapă despre care încă nu știm nimic. Semnalul de sfârșit de epocă a fost dat în decembrie 2024, în momentul anulării alegerilor prezidențiale, pentru care nici astăzi nu avem o explicație. Societatea așteaptă o explicație în continuare. Banalizarea răului totdeauna începe cu un pas mic. Un pas aparent nevinovat, un pas care poate fi explicat rațional. Un pas care trece peste valori, un pas care trece peste principii, peste principii fără de care nu se poate crea o societate bazată pe încredere. Trece peste principii și câmpul de bătălie politică devine extrem de tulbure. Nu pentru oameni, nu pentru comunități, ci pentru putere! O țară mică, o țară slabă, o țară fără putere economică și militară, la periferie și la granița de ciocnire între marile puteri globale, poate supraviețui doar dacă ține de principii, ține de valori și caută aliați. Azi se întâmplă un lucru aparent minor. Dacă trece guvernul condus de domnul Veștea, va trece cu voturile colegilor de la AUR. Sigur, lucrurile sunt simple. Nu se întâmplă un mare lucru. Cele două partide care au obținut cele mai multe mandate în decembrie 2024 se aliniază la guvernare. Perfect democratic, am zice. Azi, sub această cupola a Parlamentului, există un singur câștigător. Există un singur om care astăzi a câștigat. Nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut. Felicitări George Simion! Ai dat șah și mat! Doamnelor și domnilor, astăzi se termină o epocă și nu știm ce va urma. UDMR astăzi nu va participa la vot. În momentul votului vom părăsi sala.

Prima încercare ratată care se contabilizează conform Constituției

Aceasta este prima încercare de formare a guvernului respinsă în Parlament, după ce Cabinetul Bolojan a fost demis pe 5 mai, așa încât președintele Nicușor Dan mai poate face o desemnare.

Noua propunere va fi cea de-a treia, după ce europarlamentarul Eugen Tomac, prima alegere a șefului statului, și-a depus mandatul. Această încercare nu se ia însă în considerare, formal, conform Constituției.

Președintele poate face o nouă desemnare, iar procedura continuă până la două solicitări respinse de învestitură. După respingerea a cel puțin două propuneri și dacă trec 60 de zile de la prima solicitare, președintele poate dizolva Parlamentul și convoca alegeri anticipate.

Art. 89 – Dizolvarea Parlamentului

(1) După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.

(2) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.

(3) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă.

Președintele, forțat să reia consultările și să ia în considerare propunerea PNL-USR-UDMR, anunțată de Ilie Bolojan

După eșuarea învestirii Guvernului Adrian Veștea, șeful statului trebuie să declanșeze noi consultări și va fi obligat să ia în considerare propunerea foștilor parteneri de coaliție ai PSD: PNL, USR și UDMR.

„PNL propune guvern minoritar, cu moratoriu și un acord pe șase luni pentru toate partidele pentru susținerea măsurilor restante din PNRR, OECD și SAFE în Parlament”, declara Ilie Bolojan, duminică, la Congresul extraordinar al PNL.

„PNL este dispus astfel să sprijine chiar și crearea unui guvern monocolor și chiar dacă PSD ar fi principalul actor, dar doar cu condiția să se semneze un moratoriu pe 6 luni și toate partidele să fie de acord pentru PNRR, SAFE, păstrarea deficitelor și alte proiecte importante, limitarea și plafonarea cheltuielilor din sectorul bugetar, care este și acesta un jalon din PNRR.”

„Se pune problema soluțiilor pentru formarea unui guvern în această criză. Noi, în această perioadă, am lucrat cu partidele din coaliție și, împreună cu partenerii noștri USR și UDMR, am gândit o formulă cinstită, transparentă, pe față, pentru a veni cu o soluție pentru România. Le mulțumesc că au venit și aici. Dacă interesul național nu este numai o vorbă goală folosită numai pentru a ajunge la putere, putem face un pact pentru România, în următoarele șase luni, în care să stabilim clar că trebuie să menținăm deficitele la nivel rezonabil, nu se mai poate, ne-am îndatorat prea mult. Nu se mai poate.N-are decât un partid ca PSD să-și asume guvernarea ca guvern minoritar, sau dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliații noștri în așa fel încât să trecem România prin această perioadă. Asta înseamnă voturi pe față, voturi de responsabilitate și angajamente explicite pentru România.”

Varianta a doua, dacă PSD refuză să-și asume răspunderea, este un guvern PNL – USR-UDMR, în aceleași condiții, cu susținere din partea social-democraților pentru legislația necesară derulării și încheierii atragerii fondurilor europene din PNRR și SAFE.

Premierul ar fi alt liberal, nu Ilie Bolojan, în acest caz.

Ilie Bolojan a explicat că ambele variante au fost discutate și acceptat de USR și UDMR.

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