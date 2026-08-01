Guvern: Suspendarea a șase hotărâri de către CAB blochează măsuri privind persoanele cu dizabilități, transplanturile și PNRR/ Executivul va face recurs

Guvernul susține că suspendarea de către Curtea de Apel București a șase hotărâri de guvern, în urma acțiunilor introduse de PSD, împiedică intrarea în vigoare a unor măsuri privind sprijinirea persoanelor adulte cu dizabilități, menținerea accesului României la mecanisme internaționale de schimb de organe pentru transplant, îndeplinirea unor jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și transpunerea unor directive europene.

Guvernul a anunțat că va ataca cu recurs deciziile Curții de Apel București.

Guvern: Sprijinul pentru persoanele cu dizabilități nu va putea fi acordat

Potrivit Executivului, suspendarea Hotărârii Guvernului nr. 569/2026 împiedică aplicarea mecanismului de sprijin destinat persoanelor adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu care părăsesc centrele rezidențiale publice.

Conform hotărârii, începând din 2027, beneficiarii ar fi urmat să primească o indemnizație lunară pentru locuire în cuantum de până la un salariu minim brut pe țară, în prezent de 4.350 de lei, pentru acoperirea cheltuielilor de administrare a locuinței și a utilităților.

La ieșirea din centrele rezidențiale, aceștia ar fi beneficiat și de un sprijin financiar pentru amenajarea locuinței, în valoare de două salarii minime brute, respectiv 8.700 de lei la nivelul actual.

Guvernul precizează că finanțarea urma să fie asigurată din fonduri europene în perioada 2027-2029, iar ulterior de la bugetul de stat.

Potrivit datelor prezentate de Executiv, din cele 15.903 persoane adulte cu dizabilități aflate în prezent în centre rezidențiale, aproximativ o treime, respectiv 5.411 persoane, se află în proces de dezinstituționalizare și integrare în comunitate.

Executivul avertizează asupra riscului privind schimbul internațional de organe

Guvernul afirmă că suspendarea Hotărârii nr. 546/2026 pune în pericol continuitatea participării României la platforma europeană FOEDUS – European Organ Exchange, destinată schimbului internațional de organe.

Potrivit comunicatului, aprobarea și plata cotizației aferente anului 2026 reprezintă condiția pentru menținerea calității de membru al rețelei, iar neadoptarea actului normativ poate conduce la pierderea accesului României la platformă.

Executivul susține că această situație ar limita posibilitatea identificării și alocării organelor compatibile prin mecanismele europene de cooperare și ar afecta pacienții români aflați pe listele de așteptare pentru transplant.

Suspendarea unei hotărâri riscă să afecteze un jalon din PNRR

Potrivit Guvernului, suspendarea Hotărârii nr. 545/2026 poate conduce la neîndeplinirea Jalonului 508 din Reforma 1 a Componentei 16 – RePowerEU din PNRR.

Executivul arată că actul normativ era necesar pentru ca Agenția Domeniilor Statului să poată identifica, cartografia și inventaria terenurile degradate ale statului destinate dezvoltării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile.

Guvernul precizează că reforma beneficiază de o alocare totală de 3.011.752 euro și avertizează că neadoptarea măsurilor poate conduce la neatingerea țintelor și jaloanelor asumate prin PNRR și, implicit, la pierderea unor fonduri europene.

Guvernul invocă riscul continuării procedurilor de infringement

Executivul afirmă că suspendarea Hotărârii nr. 509/2026 împiedică transpunerea completă în legislația națională a Directivei Habitate (92/43/CEE), prin declararea ariilor speciale de conservare aferente siturilor Natura 2000.

Potrivit Guvernului, România se află, din 2 iulie 2020, într-o procedură de infringement pentru aplicarea necorespunzătoare a directivei, iar suspendarea actului normativ menține riscul continuării procedurii și al aplicării unor sancțiuni financiare de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Guvernul mai susține că suspendarea Hotărârii nr. 571/2026 împiedică transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2024/2749 privind mecanismele aplicabile în situații de urgență pe piața internă.

Potrivit Executivului, actul normativ stabilește proceduri de urgență pentru introducerea pe piață a echipamentelor radio considerate bunuri relevante în situații de criză și modifică reglementările privind compatibilitatea electromagnetică.

Guvernul avertizează că neaplicarea hotărârii poate conduce la declanșarea unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de stat membru și poate avea consecințe juridice și financiare asupra României.

Executivul arată că Hotărârea nr. 547/2026 avea ca scop punerea în aplicare a Legii nr. 37/2026, prin care Parlamentul a decis schimbarea denumirii Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin în „Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă «Prof. univ. dr. Valeriu Tabără» Lovrin”.

Potrivit Guvernului, modificarea urmărea corelarea actelor normative subsecvente cu legea adoptată de Parlament și evitarea neconcordanțelor legislative care ar putea genera dificultăți în aplicarea unitară a dispozițiilor legale.

***