Bugetul CNIR pe 2026, aprobat de guvern: peste 1 mld. lei pentru autostrăzi și drumuri expres

Bugetul Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR) a fost aprobat, joi, în ședința de Guvern, se arată într-un comunicat al societății.

Bugetul CNIR 2026 prevede pentru investiții suma de aprox. un miliard lei, din care:

600 de milioane lei, Fonduri Europene Nerambursabile (Fondul European de Dezvoltare Regională FERD și Mecanismul pentru Interconectarea Europei FC)

455 milioane lei prin Instrumentul de finanțare SAFE (Security Action for Europe) pentru Autostrada A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni.

Adoptarea bugetului marchează un nou pas în consolidarea capacității CNIR de a implementa proiectele strategice de autostrăzi și drumuri expres și, totodată, de accelerare a investițiilor, a transmis compania de investiții rutiere.

CNIR derulează proiecte de aproximativ 50 de mld. lei

”Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2026 a fost conceput ca un element de legătură între realizatul anului 2025 și bugetul previzionat pentru anii 2027, 2028 și 2029, respectând structura și conceputul unui buget multianual. În 2026, veniturile totale CNIR sunt în valoare de 71,8 milioane lei, iar cheltuielile totale de 58,4 milioane lei, fundamentate pe o schemă organizatorică prudentă, până la ocuparea unui număr de maximum 150 de posturi.

Este un Buget care permite implementarea proiectelor de infrastructură mare, creșterea capacității administrative și tehnice, adaptarea volumului de personal și a structurii organizatorice la gradul de complexitate tehnică, financiară și juridică al proiectelor de aprox. 50 de miliarde de lei pe care le derulăm în prezent, portofoliul urmând să crească odată cu preluarea unor noi obiective”, arată CNIR în comunicat.

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