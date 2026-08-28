Guvernul a prelungit starea de criză energetică până la 30 septembrie: nivelul Dunării nu permite repornirea energiei nucleare, consumul de vârf ar putea depăși 7.500 MW – Care e principala vulnerabilitate

Guvernul a aprobat prelungirea cu o lună, până la data de 30 septembrie 2026, a perioadei în care este instituită situație de criză în energie, în condițiile în care nivelul scăzut al Dunării încă nu s-a ameliorat suficient pentru a permite repornirea cel puțin a unui reactor de la Cernavodă, prognoza de producție din surse eoliene și fotovoltaice indică un aport mai mic, în timp ce consumul de energie în orele de vârf este așteptat să fie mai ridicat.

În această perioadă, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica poate pune în aplicare măsurile de siguranță prevăzute în HG nr. 603/2026 privind adoptarea unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică, respectiv limitarea consumului marilor consumatori industriali, după notificarea prealabilă.

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Prelungirea este justificată de menținerea deficitului hidrologic sever pe Dunăre, de prognoza unor temperaturi ridicate și a creșterii consumului de energie electrică în orele de vârf, precum și de producția redusă prognozată din surse eoliene și fotovoltaice, arată Guvernul.

Conform notei de fundamentare a HG-ului, prognozele meteorologice pentru începutul lunii septembrie indică menținerea temperaturilor maxime peste valorile normale ale perioadei în mare parte din țară, cu posibile perioade caniculare în special în zonele din sud și vest. Acest aspect, suprapus cu perioada de revenire din concedii a populației, cu reluarea activității multor operatori economici după opririle programate și cu începutul anului școlar, va determina o creștere a consumului de energie electrică la vârful de seară, care, în condițiile unor zile cu temperaturi mai ridicate, poate depăși 7500 MW.

Guvernul arată însă că măsura limitării consumului marilor consumatori industriali este o măsură preventivă, care cel mai probabil nu va fi aplicată, însă a fost stabilită pentru a avea la dispoziție pârghiile necesare în cazul oricărui scenariu.

„Prelungirea este justificată de menținerea deficitului hidrologic sever pe Dunăre, de prognoza unor temperaturi ridicate și a creșterii consumului de energie electrică în orele de vârf, precum și de producția redusă prognozată din surse eoliene și fotovoltaice. În același timp, există riscul limitării posibilităților de import în cazul unei eventuale crize regionale de energie”, arată Guvernul într-un comunicat oficial.

Care este vulnerabilitatea cea mai mare la adresa Sistemului Energetic Național

În aceste condiții, vulnerabilitatea principală a Sistemului Electroenergetic Național (SEN) o reprezintă deficitul de producție dispecerizabilă în intervalul 18:00–22:00, precum și eventuala limitare a posibilităților de import.

„Prin urmare, se menține necesitatea instrumentelor de intervenție prevăzute de HG nr. 603/2026, pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță a SEN”, mai spune Executivul.

Prin HG nr. 603/2026, Transelectrica a fost mandatată, inițial până la data de 31 august 2026, să pună în aplicare măsuri de siguranță în cazul în care este amenințată siguranța fizică ori securitatea persoanelor, a aparatelor sau a instalațiilor ori integritatea Sistemului Electroenergetic Național.

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Măsurile sunt aplicate în ordinea stabilită prin HG nr. 603/2026, respectiv: creșterea rezervelor tehnologice ale unităților de producție care pot funcționa pe combustibil alternativ, pornirea grupurilor aflate în rezervă tehnică, reducerea sau anularea capacității disponibile de interconexiune și a schimburilor notificate pe direcția export, precum și, în ultimă instanță, limitarea în tranșe a consumului de energie electrică.

Transelectrica stabilește necesitatea și momentul aplicării efective a măsurilor, cu informarea ANRE și a Ministerului Energiei, și are obligația de a anunța participanții la piață cu cel puțin 24 de ore înainte.

„Prin prelungirea aprobată de Guvern, acest cadru de intervenție rămâne disponibil până la 30 septembrie 2026, în cazul în care condițiile din SEN impun aplicarea sa”, se menționează în comunicatul oficial al Guvernului.

Amintim că Guvernul a suplimentat producția din surse în bandă, respectiv producția prin arderea cărbunelui, în contextul ieșirii din producție a celor 2 reactoare de la centrala de la Cernavodă.

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