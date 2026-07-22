Guvernul Tofan a primit votul Parlamentului de la Chișinău – Planurile noului premier, investitor format la Harvard – Unde va face primele vizite

Parlamentul de la Chișinău a acordat, marți, votul de încredere pentru Cabinetul de miniștri propus de premierul desemnat Vasile Tofan, noul executiv primind voturile celor 53 de deputați ai formațiunii de guvernământ PAS din 101 posibile.

Noul premier și miniștrii săi au depus ulterior, miercuri, jurământul, când a avut loc și prima ședință a noului cabinet.

De notat că grupurile parlamentare ale socialiștilor și comuniștilor au votat împotriva noului executiv, în timp ce deputații de la „Democrația Acasă”, Blocul „Alternativa”, „Partidul Nostru” și cei neafiliați s-au abținut. Practic, 21 de deputați au votat împotrivă, iar alți 21 nu au votat. Șase deputați au absentat.

Noul premier de la Chișinău: Succesul guvernului va fi măsurat prin investiții realizate, întreprinderi dezvoltate, exporturi mai mari și servicii publice mai bune

În timpul discursului din plenul Parlamentului, Vasile Tofan a precizat că noul guvern va avea cinci priorități: dezvoltarea economică, folosirea procesului de aderare la Uniunea Europeană pentru modernizarea țării, eficientizarea statului, consolidarea securității și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, scrie publicațșia NewsMaker, preluată de News.ro.

„Nu vă cer un cec în alb. Vă cer votul pentru un program cu o direcție clară, indicatori măsurabili și termene asumate”, a declarat Vasile Tofan în fața deputaților. El a mai spus că succesul guvernului va fi măsurat prin investiții realizate, întreprinderi dezvoltate, exporturi mai mari și servicii publice mai bune.

„Economie europeană, stat eficient” este denumirea Programului de activitate al Guvernului pentru care Vasile Tofan a solicitat votul de încredere.

Majoritatea miniștrilor din fostul cabinet condus de Alexandru Munteanu, inclusiv ministrul de externe și cel al apărării, au fost păstrați în funcții. Doar patru miniştri din cei 16 ai cabinetului sunt noi – la Finanțe, Agricultură, Sănătate și Cultură.

LISTA CABINETULUI TOFAN:

Eugen Osmochescu – viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Economice şi Digitalizării;

Vladimir Bolea – viceprim-ministru, Ministrul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale;

Cristina Gherasimov – viceprim-ministră pentru integrare europeană;

Mihai Popşoi – viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe;

Valeriu Chiveri – viceprim-ministru pentru Reintegrare;

Dan Perciun – ministrul Educaţiei şi Cercetării;

Radu Musteaţă – ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare;

Daniella Misail-Nichitin – ministra Afacerilor Interne;

Vladislav Cojuhari – ministrul Justiţiei;

Victoria Belous – ministra Finanţelor;

Natalia Plugaru – ministra Muncii şi Protecţiei Sociale;

Alexandru Gasnaş – ministrul Sănătăţii;

Gheorghe Hajder – ministrul Mediului;

Dan Suruceanu – ministrul Culturii;

Dorin Junghietu – ministrul Energiei;

Anatolie Nosatîi – ministrul Apărării.

Noul premier spune că și-ar dori să facă prima vizită în România, chiar dacă aici „situația politică e complicată”

Vasile Tofan a declarat marți seara, într-o emisiune televizată, că și-ar dori ca prima vizită externă să o facă în România. El a precizat însă că organizarea unei astfel de deplasări s-ar putea dovedi mai dificilă în prezent, pentru că situația politică din România este „un pic mai complicată” decât la Chișinău.

Întrebat unde ar dori să facă prima deplasare externă, Vasile Tofan a indicat România, menționând parteneriatul strategic care leagă cele două țări.

„Încă nu am agreat prima vizită. Eu cred că avem un parteneriat strategic cu România. Eu mi-aș dori să fie România”, a răspuns noul premier de la Chișinău.

„Acum înțeleg că situația politică din România este un pic mai complicată decât la noi, dar, dacă mă întrebați unde mi-aș dori să merg în prima vizită, aș vrea să merg în România”, a adăugat Vasile Tofan în emisiunea „În PROfunzime”, de la ProTV Chișinău.

El a mai spus că o a doua destinație importantă ar fi Bruxellesul.

Întrebat ce cetățenii are, premierul a răspuns că deține două cetățenii, „ca toți moldovenii de bună-credință”: cetățenia Republicii Moldova și cetățenia României.

„Mai mult de o treime dintre noi avem cetățenia Moldovei și a României. Mai rar se întâmplă să ai o a doua cetățenie, o altă cetățenie decât cea a României”, a explicat el, mărturisind că și-a obținut cetățenia română „foarte târziu și cu mare noroc”.

CV-ul lui Vasile Tofan: investitor cu experiență în management, afaceri și fonduri de investiții, absolvent al Harvard Business School

Noul cabinet condus de Vasile Tofan a fost învestit după ce fostul premier Alexandru Munteanu a demisionat surprinzător la începutul acestei luni, după opt luni de mandat.

Ca şi predecesorul său Alexandru Munteanu, Vasile Tofan, în vârstă de 44 de ani, provine din mediul de afaceri, fiind un investitor cu experienţă internaţională în management şi afaceri. Este absolvent al Universităţii Erasmus şi al Harvard Business School şi a activat în companii şi fonduri de investiţii din Europa şi SUA, fiind implicat în mai multe afaceri şi organizaţii din Republica Moldova.

După ce în octombrie anul trecut refuzase propunerea de a fi prim-ministru, el a explicat că a revenit acum asupra deciziei, pentru că a avut un sentiment de vină: „Am sentimentul bolnăvicios de responsabilitate, am simţit şi un grad de vină că nu am răspuns apelului atunci, în octombrie. O fac într-un context greu pentru mine, am un copil născut acum trei săptămâni, soţia mea nu e fericită cu decizia pe care am luat-o, acum printre provocările reformelor trebuie să reuşesc şi asta”, a explicat el în momentul în care a fost nominalizat la funcţia de prim-ministru de preşedinta Maia Sandu, la 11 iulie, fiind propunerea PAS.

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