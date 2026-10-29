Guvernul va aproba prima rectificare bugetară cel mai probabil în ședința de vineri

Guvernul va aproba cel mai probabil prima rectificare bugetară din acest an într-o ședință de guvern programată pentru vineri, potrivit unor surse politice citate de Agerpres.

Conform sursei citate, cabinetul Luca Niculescu urmează să aibă prima ședință oficială în zilele următoare, cel mai probabil vineri. În cadrul reuniunii ar urma să fie aprobată rectificarea bugetară necesară deblocării unor urgențe din mai multe domenii, în primul rând din Sănătate, au precizat sursele citate. La sănătate, ministrul Alexandru Rogobete a indicat un necesar de aproximativ 11 miliarde de lei pentru acoperirea primelor urgențe și asigurarea serviciilor medicale.

Conform surselor, PSD a acceptat ca ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, să facă prezentarea situației ”reale” a finanțelor țării, așa cum a cerut președintele partidului, Sorin Grindeanu, după această primă rectificare bugetară.

În luna noiembrie ar urma să fie aprobată o a doua rectificare bugetară, iar până atunci Nazare va trebui să prezinte public situația finanțelor și a așa-ziselor datorii lăsate de Guvernul Bolojan la buget, au mai indicat sursele politice ale Agerpres.

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