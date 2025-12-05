Program-pilot pentru reformarea a 17 companii de stat/ Premierul Bolojan: Vom vedea care vor fi listate la bursă, care vor fi reorganizate și care vor fi lichidate

Guvernul României a luat vineri, în ședința de guvern, două decizii privind modernizarea guvernanței corporative a companiilor de stat, în linie cu criteriile OECD și cerințele din PNRR, conform unui comunicat al Guvernului.

Guvernul a adoptat practic un Memorandum propus de vicepremierul Oana Gheorghiu și elaborat împreună cu instituțiile de resort, iar măsurile reprezintă primii pași pentru implementarea Strategiei și a planului de acțiune aprobate de Guvern pe data de 24 noiembrie 2025 pentru reformarea companiilor de stat.

Potrivit premierului Ilie Bolojan, există un număr de 17 companii care au fost comunicate de către ministere în acest prim pachet, care înseamnă debutul reformei celor 1.500 de companii de stat, din care 230 de la nivel central.

Premierul a spus prin acest program se va decide ce se va întâmpla cu firmele de stat, fiind vizate în special cele mari și cu datorii.

”Am făcut o analiză în săptămânile trecute, avem nu doar niște angajamente prin accesarea programelor europene, nu doar jaloane din PNRR, ci avem un interes legitim ca marile companii de stat să fie cât mai bine administrate. Prin memorandumul care a fost aprobat astăzi se definesc cu claritate rolurile instituțiilor care sunt implicate, în așa fel încât după parcurgerea perioadei să putem spune care dintre aceste companii vor fi listate suplimentat la Bursă, care vor fi menținute în activitate, desigur cu reformele care sunt necesare în așa fel încât să fie mai competitive, să ofere servicii mai bune, să nu aibă nevoie de subvenții tot mai mari. De asemenea, se va decide care vor fi reorganizate, prin fuziune, prin divizare, transformare sau care vor fi lichidate”, a precizat, vineri, premierul în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Victoria.

Acesta a detaliat că luni dimineață va avea loc o primă ședință a Comitetul interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu, și există responsabili pe fiecare minister, adică pe fiecare autoritate tutelară.

”Se va colabora cu agenția care monitorizează performanța în așa fel încât în cursul anului viitor, de exemplu, să nu mai avem situația în care bugetele erau aprobate în a doua jumătate a anului, ci bugetele acestor companii să fie aprobate în imediat după ce se aprobă bugetul de stat, deci în primul trimestru. Să fie ținte cât se poate de clare pentru responsabilii acestor companii și un parcurs clar care să însemne măsuri fără echivoc pentru îmbunătățirea performanței acestora”, a spus Bolojan.

Lista primelor 17 companii ce intră în ”programul pilot de reformă”

Guvernul arată că ministerele au făcut selecția celor 17 companii în funcție de prioritățile și strategiile sectoriale, dar analiza lor va fi făcută în cadrul unei viziuni strategice integrate asupra economiei și a intereselor României.

Pașii procesului de evaluare vor fi următorii, conform Memorandumului adoptat de Guvern:

1.⁠ ⁠colectarea datelor la zi de către ministere și completarea lor cu date de la Ministerul Finanțelor culese din SAF-T;

2.⁠ ⁠evaluarea realizată de AMEPIP a performanței companiilor, pe baza indicatorilor financiari, operaționali și de bună guvernanță, conform OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

3.⁠ ⁠consolidarea și corelarea recomandărilor la nivelul Comitetului Național pentru Reforma 9 (CNR9).

Lista celor 17 companii:

Nr. crt. Nume companie Autoritatea publică tutelară 1. Societatea Electrocentrale Grup SA Ministerul Energiei 2. Societatea Electrocentrale București SA Ministerul Energiei 3. Societatea OIL Terminal SA Ministerul Energiei 4. Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR – SA) Ministerul Energiei 5. Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă” CFR Marfă S.A” Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 6. ROFERSPED S.A-filială a CFR Marfă Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 7. C.F.R- I.R.L.U. S.A filială a CFR Marfă Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 8. Societatea de Administrare Active Feroviare S.A.A.F -S.A Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 9. Societatea Feroviară de Turism S.F.T-C.F.R- S.A Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 10. Societatea Națională a Căilor Ferate Române S.N.C.F.R- pre-insolvență Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 11. Compania Națională de Căi Ferate C.F.R SA Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 12. Societatea Telecomunicații CFR S.A Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 13. Tipografica Filaret S.A-filiala a CNCFR S.A Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 14. Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători S.A” Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 15. Societatea de Reparații Locomotive C.F.R-S.C.R.L Brașov -filială a CFR Călători Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 16. Societatea de Transport cu Metroul București „Metrorex „S.A Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 17. Compania „TAROM” Ministerul Transporturilor și Infrastructurii



Notă: Societatea PETROTRANS SA este în faliment și a fost propusă de Ministerul Energiei spre analiza Comitetului pentru clarificarea situației patrimoniale.

Ce stabilește memorandumul

Conform Guvernului, Memorandumul adoptat vineri definește cu claritate rolurile instituțiilor implicate în procesul de reformă, precum și mecanismul de coordonare și monitorizare a reformării companiilor de stat, în conformitate cu o viziune strategică integrată, care stabilește modul în care statul român își consolidează poziția în domeniile economice în care este strategic să fie prezent.

De asemenea, Memorandumul întărește rolul AMEPIP în evaluarea tehnică a întreprinderilor publice și instituie un mecanism interministerial prin care procesul de reformă este coordonat, monitorizat și accelerat.

”Obiectivul este un proces eficient, profesionist și transparent, care să ducă la decizii corecte privind listarea, reorganizarea sau restructurarea companiilor de stat în beneficiul economiei și al cetățenilor și în acord cu angajamentele României din PNRR. Restructurarea este un proces complicat. Este nevoie să rezolvăm problemele care reprezintă sursa datoriilor, a condițiilor proaste de muncă pentru angajați și a serviciilor slabe pentru cetățeni. Ministerele care au în subordine companiile au făcut pași importanți în unele dintre cele mai grele procese de restructurare. Este însă nevoie de comunicare între mai mulți actori ai statului pentru a lua decizii care, de multe ori, nu țin de o singură instituție. Avem un orizont de timp foarte strâns – august 2026 – care ne obligă să avem un ritm accelerat. Este însă vital să construim un mecanism care va permite ca, după aceste câteva luni, procesul să continue până rezolvăm situația tuturor celor 1.500 de companii. O să fim transparenți: vrem să răspundem la orice îngrijorări și nelămuriri care apar”, a declarat Oana Gheorghiu, vicepremier.

Rolul de coordonare interinstituțională al CNR9

În acest scop, Comitetul interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu, va avea rolul de coordonare și monitorizare a proceselor de analiză, evaluare și implementare a reformei întreprinderilor publice, în condițiile în care ministerele de linie și AMEPIP își păstrează propriile responsabilități în proces.

Comitetul va propune autorităților publice o metodologie unitară de analiză a performanțelor întreprinderilor publice, care trebuie aplicată de toate ministerele și întreprinderile publice, incluzând setul standard de indicatori financiari, non-financiari, operaționali și strategici; va monitoriza transmiterea datelor relevante de la întreprinderile publice către AMEPIP și către Comitet; va valida și consolida analizele privind listarea și restructurarea companiilor centrale de stat la nivelul ministerelor; se va ocupa de integrarea finală a rezultatelor într-un raport care se prezintă Guvernului. De asemenea, Comitetul va centraliza și analiza datele, pe baza informațiilor transmise de ministere și întreprinderile publice, și va formula diagnosticul preliminar și final al companiilor incluse în lista celor care vor fi cotate sau vor fi restructurate.

Comitetul va identifica măsurile necesare pentru fiecare întreprindere analizată, respectiv: listarea, menținerea în activitate cu implementarea de reforme operaționale, reorganizarea, potrivit Codului civil, prin fuziune, divizare sau transformare, și va înainta Guvernului propuneri, pe baza concluziilor analizelor și în corelare cu recomandările AMEPIP.

Tot această structură va monitoriza implementarea măsurilor aprobate de Guvern și puse în practică de autoritățile publice tutelare și va raporta periodic Guvernului stadiul reformei, semnalând din timp întârzierile sau riscurile sistemice. Acest lucru va permite evitarea apariției unor noi întârzieri în procesul de reformare a companiilor de stat.

Comitetul asigură dialogul tehnic permanent cu AMEPIP pentru: corelarea metodologiilor, avizarea propunerilor de reorganizare, verificarea conformității cu prevederile OUG nr.109/2011, armonizarea procesului de guvernanță corporativă la nivelul statului și coordonează analizele care necesită evaluare intersectorială (energie, transport, industrie etc.).

CNR9 funcționează ca un mecanism de coordonare interministerială: consolidează informațiile, monitorizează parcursul Reformei 9, previne blocajele instituționale și intervine pentru a le soluționa atunci când apar. Rolul Comitetului este de a sprijini AMEPIP și de a asigura că analiza tehnică este integrată corect în procesul decizional al Guvernului și că procesele sunt duse până la capăt.

Modul de selectare a companiilor

Ministerele au avansat această listă conform criteriilor stabilite în Strategia privind Reforma companiilor de stat, care stabilește ca întreprinderile să fie clasificate nu exclusiv pe bază de cifre, ci incluzând rolul strategic pe care acestea îl au în economie și pentru funcționarea statului, ținând cont de criterii comune și de criterii specifice fiecărui sector de activitate.

Pentru perfectarea acestui tip de analiză, la nivelul CNR9 este în curs de realizare Harta Sectorială 2035, care definește rolul statului pe sectoare (actor dominant / important / selectiv /ultim resort), inclusiv pilonul Defence Industrial Base.

1. Cele 5 categorii de clasificare a companiilor

1. Companii strategice esențiale: Infrastructuri critice; rol fără substitut privat; impact asupra securității naționale. Intervenție: investiție, consolidare, profesionalizare.

2. Companii necesare, dar ineficiente: Rol public important (transport, apă-canal, servicii publice), dar performanță slabă. Intervenție: restructurare operațională + financiară.

3. Companii neviabile economic: Pierderi constante, fără rol public justificat. Intervenție: lichidare ordonată + recuperare active.

4. Companii suprapuse sectorial: Redundanțe: două sau mai multe companii fac același lucru. Intervenție: fuziune, absorbție, consolidare.

5. Companii comerciale: Operează pe piață competitivă, fără rol public. Intervenție: listare, PPP, atragere capital privat.

2. Criterii de clasificare a companiilor

A. Rol public: infrastructură critică, Obligație de Serviciu Public, relevanță strategică.

B. Performanță financiară: profit/pierdere, EBITDA, arierate, subvenții, îndatorare.

C. Risc fiscal: expunere bugetară, risc arierate, impact deficit.

D. Capacitate operațională: productivitate, organigrame, investiții, active.

E. Suprapuneri sectoriale: dublări operaționale/teritoriale.

F. Relevanță strategică sectorială: priorități sectoriale 2030.

***