Guvernul continuă împrumuturile de la populație: +1,5 mld. lei prin Fidelis VII, în august – Titlurile noi în euro pe 10 ani, cele mai populare

Ministerul Finanțelor a atras de la populație, prin cea de-a șaptea ediție de titluri de stat Fidelis a acestui an, aproximativ 1,5 miliarde de lei, sub edițiile din iunie și iulie (1,66 mld. lei) și peste valoarea de 1,18 miliarde de lei atrasă în luna mai.

Împrumutul luat de la populație este însă mult sub recordul stabilit la prima ediție din 2025, derulată în luna februarie, conform datelor din platformele brokerilor.

Amintim că ediția Fidelis din luna mai a fost cea mai slabă emisiune Fidelis din septembrie 2022, în timp ce mare parte din subscrierile la edițiile din august, iulie și iunie s-au concentrat pe titlurile în euro, după ce emisiunea din iunie a marcat eliminarea din programul de emisiuni aferente acestui an a scadențelor pe 1 an, de regulă cele mai populare.

Titlurile pe 1 an nu mai sunt emise ca urmare a unei aglomerări semnificative a titlurilor care vor ajunge la scadență în 2026, în condițiile în care, din cauza incertitudinii electorale, fiscale și guvernamentale, Finanțele s-au finanțat foarte mult prin titluri pe termen scurt, în ultimele 9 luni.

O valoare prea mare a sumelor acumulate pe titlurile de stat pe termen scurt (maturitate sub 12 luni) înseamnă un volum mare de împrumuturi anul viitor pentru rostogolirea datoriei.

Finanțele oferă în continuare dobânzi atractive. Premieră pe titlurile în euro pentru populație

Finanțele au compensat din nou, în august, de data asta printr-o tranșă denominată în euro cu scadență de 10 ani, cea mai lungă astfel de scadență de până acum la titlurile în valută.

Finanțele au oferit în continuare dobânzi ridicate, iar mare parte din interesul investitorilor s-a concentrat pe titlurile noi în euro pe termen lung (10 ani), unde dobânda anuală a fost de 6,5%, foarte ridicată pentru titluri în valută, cu 0,2 puncte procentuale peste titlurile pe 7 ani emise în iulie. Aici, investitorii au plasat 117 milioane de euro, mai bine de o treime din suma totală împrumutată de Ministerul Finanțelor.

Per total, distribuția subscrierilor în funcție de monedă a fost următoarea:

552 milioane de lei pe titlurile în lei, circa o treime din subscrieri (cu 130 de mil. lei sub subscrierile în lei din iulie),

195 milioane euro pe titlurile în valută, aproximativ două treimi din subscrieri, în linie cu subscrierile de la ediția anterioară.

Amintim că recordul pe Fidelis a fost stabilit în februarie, la o valoare a subscrierilor de 4,3 miliarde de lei. Faptul că emisiunile de titluri Fidelis au loc de anul acesta în fiecare lună este natural să reducă parțial subscrierile.

În același timp, cumulat, în cele șase ediții lunare din acest an ale Fidelis, Guvernul a împrumutat de la populație undeva la 14 miliarde de lei, mult peste ce lua în 2024, când o ediție Fidelis avea loc la 2 luni și Finanțele atrăgeau pe emisiune între 3 și 3,5 miliarde de lei de la populație, pentru finanțarea deficitului bugetar.

Românii au împrumutat statul cu peste 30 mld. lei în 2025 – Temperare pe Fidelis, dar Tezaur încă merge bine, mai bine ca Fidelis

Subscrierile au început vineri, 1 august, și s-au încheiat vineri, 8 august. Edițiile din 2025 se bucură în continuare de dobânzi atractive, superioare celor aferente depozitelor bancare, maximul mergând la ediția recentă până la 8,20% pentru titlurile de pe tranșa donatorilor de sânge, respectiv la 7,90% pentru titlurile în lei pe 6 ani.

La tranșele în lei, cel mai mare interes al investitorilor s-a manifestat, din nou, pentru titlurile pe termen mai scurt, în acest caz cele pe 2 ani, unde dobânda a fost de 7,20%. Până acum, titlurile pe 1 an concentrau mai bine de o treime din subscrierilor totale, la dobânzi cuprinse între 6,6% și 6,9%.

Titlurile emise prin BVB au o valoare nominală de 100 de lei, respectiv 100 de euro, și cantități minime de subscriere în funcție de maturități.

Record de subscrieri pe Tezaur și Fidelis la începutul anului. Statul a schimbat strategia de finanțare a deficitului și se îndreaptă mai mult spre populație

Prin prima ediție Fidelis, Ministerul Finanțelor a atras de la populație o sumă record de 4,3 miliarde de lei. Recordul anterior pe Fidelis, titluri de stat emise prin intermediul Bursei de Valori București, a fost stabilit în octombrie 2024, la 3,5 miliarde de lei.

Un alt record a fost bifat și pe titlurile Tezaur, prima ediție, prin care statul a împrumutat de la populație 5 miliarde de lei în debutul anului. De luni, 4 august, s-a demarat și o nouă ediție de titluri de stat Tezaur, a opta din acest an, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și cu dobânzi anuale tot foarte ridicate, de 6,90%, 7,50% și, respectiv, 7,85%. Titlurile de stat Tezaur au valoare nominală de 1 leu și sunt în forma dematerializată și pot fi subscrise inclusiv de către cetățenii români din Diaspora, prin aplicația Ghișeul.ro.

De notat că titlurile de stat beneficiază de un regim fiscal special, fiind neimpozabile, iar prin programele Fidelis și Tezaur sunt așteptate finanțări de cel puțin 40 de miliarde de lei în acest an.

Ce este nou la programul Fidelis în 2025

În 2025, statul și-a propus să majoreze frecvența emisiunilor Fidelis, sperând să atragă peste 40 de miliarde de lei de la populație prin emisiunile Fidelis și Tezaur. În general, prin Fidelis, Finanțele atrăgeau la emisiunile regulate între 2,5 și 3,5 miliarde de lei.

Ce aduce nou Fidelis în 2025:

• Lansări lunare;

• Posibilitatea de a subscrie, timp de 6 zile lucrătoare, încă din prima parte a lunii;

• Către finalul lunii curente se vor afla dobânzile și scadențele pentru următoarea ediție;

• Se vor putea cumpăra titluri de stat FIDELIS și de la Libra Bank, în parteneriat cu TradeVille, principalul broker de retail din România, pe lângă BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale și Alpha Bank.

Printre avantajele investițiilor în titluri de stat Fidelis, enunțate de Ministerul Finanțelor, se numără dobânzile atractive și câștiguri neimpozabile, posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadență și de a primi dobândă aferentă perioadei de deținere, tranșele speciale pentru donatorii de sânge, cu 1 punct procentual peste dobânda obișnuită și diversificarea maturităților pentru titlurile în lei și euro.

