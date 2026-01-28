Bătălie pe buget în Franța: Guvernul francez trece peste două noi moțiuni de cenzură – Cheltuielile cu apărarea vor crește cu 6,5 mld., deficitul bugetar va scădea la sub 5% din PIB

Guvernul Franței, condus de premierul Sébastien Lecornu (foto), a supraviețuit marți la două moțiuni de cenzură, depuse în Parlament ca reacție la decizia guvernului de a impune partea de cheltuieli a bugetului pe 2026 fără un vot final în Adunarea Națională, informează France24.

Un total de 267 de parlamentari au votat în favoarea moțiunii de cenzură inițiate de formațiunea de extremă stângă Franța Nesupusă, susținută de Verzi și Comuniști. Pentru adoptare și demiterea guvernului erau necesare 289 de voturi. Doar 140 de parlamentari au susținut a doua moțiune de cenzură, depusă de extrema dreaptă.

Moțiunile au fost depuse la câteva zile după ce premierul Lecornu a trecut, vineri, peste alte două moțiuni de cenzură, în mare parte simbolice, declanșate de decizia sa de a impune componenta de venituri a bugetului de stat pe 2026 fără vot în Parlament. Ulterior, acesta a anunțat că va proceda la fel și în cazul părții de cheltuieli, determinând extrema stângă să inițieze o nouă moțiune de cenzură.

Cheltuieli mai mari cu apărarea – Deficitul bugetar va scădea la sub 5% din PIB

Lecornu și-a apărat marți decizia, prezentând bugetul drept unul de „ruptură”, care va majora cheltuielile pentru apărare cu 6,5 miliarde de euro. Premierul francez a cerut o abordare „pe termen lung”.

Proiectul complet al bugetului pe 2026 ajunge acum în Senat, camera superioară, după care va reveni din nou în camera inferioară. Premierul Lecornu este așteptat să invoce din nou aceeași prerogativă constituțională (articolul 49.3 din Constituție) pentru a impune adoptarea întregului buget pe 2026, ceea ce îl va expune unor noi moțiuni de cenzură.

Guvernul președintelui Emmanuel Macron este nevoit să ocolească parlamentul după luni de negocieri eșuate pentru adoptarea unui buget care să reducă deficitul, într-o Adunare Națională în care niciun partid nu poate strânge o majoritate funcțională.

Lecornu a declarat că deficitul bugetar nu va depăși 5% din PIB, sub nivelul de 5,4% înregistrat în 2025, dar încă mult peste plafonul de 3% impus de Uniunea Europeană.

Guvernul estimează că bugetul va fi adoptat definitiv în prima jumătate a lunii februarie.

