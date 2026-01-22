Simulări pentru un nou sistem de finanțare a primăriilor: UAT-urile vor păstra integral încasările din impozitul pe venit, cu reducerea transferurilor de TVA

Guvernul și reprezentanții primăriilor s-au întâlnit miercuri pentru o primă ședință privind modalitatea în care se vor finanța primăriile în 2026, conturându-se o soluție de reducere a sumelor primite de primării din taxa pe valoare adăugată (TVA), combinată cu reținerea integrală la UAT-uri a încasărilor din impozitul pe venit.

Întâlnirea de miercuri a avut loc ca parte a discuțiilor privind bugetul pe anul 2026. Guvernul a transmis un comunicat de presă în care arată că Ministerul Finanțelor urmează să facă simulări privind mai multe scenarii de finanțare a primăriilor.

Ulterior se va trece la negocieri cu structurile asociative ale autorităților publice locale.

Amintim că majorarea impozitelor pe proprietăți de la 1 ianuarie 2026 a fost realizată ca jalon din PNRR ca UAT-urile să se poată finanța singure și să nu mai depindă de transferuri de la centru.

Vicepremierul Tanczos Barna: Obiectivul Guvernului este construirea unui buget echilibrat, care să susțină dezvoltarea comunităților locale, în paralel cu consolidarea fiscal-bugetară

Comunicatul integral al Guvernului:

Astăzi, la sediul Guvernului, a avut loc prima ședință a Grupului de lucru la nivelul coaliției de guvernare pentru stabilirea sistemului de defalcare și de echilibrare a impozitului pe venit și a taxei pe valoarea adăugată alocate autorităților administrației publice locale. La discuții a participat și prim-ministrul Ilie Bolojan.

Ședința, condusă de viceprim-ministrul Tánczos Barna, coordonatorul Grupului de lucru, a reunit reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, precum și reprezentanți ai formațiunilor politice din cadrul coaliției guvernamentale, de la toate nivelurile administrativ-teritoriale – consilii județene, municipii, orașe și comune.

Misiunea Grupului de lucru este de a analiza nivelurile de repartizare a impozitelor către autoritățile administrației publice locale, oportunitatea eventualelor modificări, modul de aplicare și impactul acestora, în vederea fundamentării deciziilor guvernamentale privind elaborarea bugetului de stat pentru anul 2026.

„Prima reuniune a avut ca obiectiv centralizarea punctelor de vedere de la nivelul formațiunilor politice privind necesarul de finanțare la nivel local și cotele de repartizare a impozitului pe venit și a taxei pe valoarea adăugată. În urma discuțiilor, s-a conturat o susținere pentru păstrarea integrală a impozitului pe venit ca sursă de finanțare a administrației publice locale, fiind, în același timp, reiterată nevoia de echilibru în ceea ce privește reducerea treptată a presiunii asupra bugetului național a sistemului de echilibrare din taxa pe valoarea adăugată. Am convenit ca Ministerul Finanțelor să realizeze simulări pe baza mai multor scenarii, urmând ca, în baza acestor analize, să fie inițiat dialogul cu structurile asociative ale autorităților publice locale. Obiectivul Guvernului este construirea unui buget echilibrat, care să susțină dezvoltarea comunităților locale, în paralel cu consolidarea fiscal-bugetară și continuarea eforturilor de reducere a deficitului bugetar”, a declarat viceprim-ministrul Tánczos Barna la finalul reuniunii.

***