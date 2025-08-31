Guvernul își va asuma răspunderea luni seara pe cele 5 legi aprobate din pachetul 2

Guvernul îşi va asuma răspunderea în Parlament, luni, de la ora 19:00, pe cinci proiecte cuprinse în cel de-al doilea pachet de măsuri de reformă.

Şedinţele comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului vor avea loc luni, de la ora 19:00, după cum au stabilit Birourile permanente reunite.

Conform deciziei conducerii Parlamentului, deputaţii vor putea depune amendamente la cele cinci proiecte până luni, la ora 9:00.

Guvernul va decide, apoi, în şedinţă, dacă şi le însuşeşte.

Constituţia prevede la articolul 114 că Executivul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.

Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de trei zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată.

Dacă Guvernul nu a fost demis sau nu se depune o moţiune de cenzură, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de guvern se consideră adoptat.

Pachetele adoptate vineri

Vineri, Guvernul a adoptat cinci dintre proiectele legislative care fac parte din pachetul 2 de reforme:

proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu;

proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

proiectul de lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome;

proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii;

proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Un al şaselea proiect, care vizează măsuri în administraţia locală, așa-numita reformă a acestui domeniu, urmează să fie discutat duminică de Executiv, pentru a se decide în legătură cu numeroasele nemulțumiri ale primarilor și președinților de consilii județene.

