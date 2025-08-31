cursdeguvernare

duminică

31 august, 2025

Stiri

Guvernul își va asuma răspunderea luni seara pe cele 5 legi aprobate din pachetul 2

De Vladimir Ionescu

31 august, 2025

Guvernul îşi va asuma răspunderea în Parlament, luni, de la ora 19:00, pe cinci proiecte cuprinse în cel de-al doilea pachet de măsuri de reformă.

 Şedinţele comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului vor avea loc luni, de la ora 19:00, după cum au stabilit Birourile permanente reunite.

Conform deciziei conducerii Parlamentului, deputaţii vor putea depune amendamente la cele cinci proiecte până luni, la ora 9:00.


Guvernul va decide, apoi, în şedinţă, dacă şi le însuşeşte.

Constituţia prevede la articolul 114 că Executivul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.

Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de trei zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată.

Dacă Guvernul nu a fost demis sau nu se depune o moţiune de cenzură, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de guvern se consideră adoptat. 

Pachetele adoptate vineri

Vineri, Guvernul a adoptat cinci dintre proiectele legislative care fac parte din pachetul 2 de reforme: 

  • proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu;
  • proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
  • proiectul de lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome;
  • proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii;
  • proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Un al şaselea proiect, care vizează măsuri în administraţia locală, așa-numita reformă a acestui domeniu, urmează să fie discutat duminică de Executiv, pentru a se decide în legătură cu numeroasele nemulțumiri ale primarilor și președinților de consilii județene.

(Citește și: Pachetul de reformă a administrației locale a fost scos de pe agenda ședinței de guvern – celelalte 5 pachete, aprobate. Vor fi asumate luni în Parlament)

****

