Guvernul adăugă încă 4 companii de stat pe lista celor ce intră în procesul de reformă: Minvest, Romaero, Remin şi Avioane Craiova

Guvernul a adăugat încă patru companii la lista primelor 17 companii care au intrat în procesul de reformă şi în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu. Este vorba de C.N.C.A.F. MINVEST S.A., ROMAERO S.A., C.N.M.P.N. REMIN S.A şi AVIOANE CRAIOVA S.A, companii din portofoliul Ministerului Economiei.

Guvernul a adoptat în şedinţa de joi un memorandum privind actualizarea listei întreprinderilor publice centrale care vor fi supuse analizei Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9, aprobată în şedinţa Guvernului din data de 5 decembrie 2025.

”Prin acest memorandum, alte 4 întreprinderi publice centrale vor fi supuse analizei Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9. Acestea vor completa lista cu primele 17 întreprinderi publice, care a fost aprobată în şedinţa Guvernului din data de 5 decembrie 2025, ca urmare a unei noi reuniuni a Comitetului. Astfel, sunt incluse în listă următoarele întreprinderi publice centrale din portofoliul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului: C.N.C.A.F. MINVEST S.A.; ROMAERO S.A.; C.N.M.P.N. REMIN S.A.; AVIOANE CRAIOVA S.A”, arată un comunicat al Guvernului.

Includerea acestora este necesară pentru asigurarea unui cadru unitar de monitorizare şi coordonare a implementării principiilor guvernanţei corporative, în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate prin PNRR, explică Executivul.

La începutul lunii decembrie, Guvernul a decis primele 17 companii care intră în procesul de reformă şi în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu.

Între acestea figurează TAROM, Metrorex, companiile CFR, dar şi altele, fiind propuse de către ministerele de resort.

Sunt firme care, potrivit premierului, vor avea aprobate bugetele imediat după aprobarea bugetului naţional.

