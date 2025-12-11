cursdeguvernare

Newsletter
Contact
joi

11 decembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Guvernul adăugă încă 4 companii de stat pe lista celor ce intră în procesul de reformă: Minvest, Romaero, Remin şi Avioane Craiova

Rss
De Vladimir Ionescu

11 decembrie, 2025

Guvernul a adăugat încă patru companii la lista primelor 17 companii care au intrat în procesul de reformă şi în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu. Este vorba de C.N.C.A.F. MINVEST S.A., ROMAERO S.A., C.N.M.P.N. REMIN S.A şi AVIOANE CRAIOVA S.A, companii din portofoliul Ministerului Economiei.

Guvernul a adoptat în şedinţa de joi un memorandum privind actualizarea listei întreprinderilor publice centrale care vor fi supuse analizei Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9, aprobată în şedinţa Guvernului din data de 5 decembrie 2025.

”Prin acest memorandum, alte 4 întreprinderi publice centrale vor fi supuse analizei Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9. Acestea vor completa lista cu primele 17 întreprinderi publice, care a fost aprobată în şedinţa Guvernului din data de 5 decembrie 2025, ca urmare a unei noi reuniuni a Comitetului. Astfel, sunt incluse în listă următoarele întreprinderi publice centrale din portofoliul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului: C.N.C.A.F. MINVEST S.A.; ROMAERO S.A.; C.N.M.P.N. REMIN S.A.; AVIOANE CRAIOVA S.A”, arată un comunicat al Guvernului.


Includerea acestora este necesară pentru asigurarea unui cadru unitar de monitorizare şi coordonare a implementării principiilor guvernanţei corporative, în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate prin PNRR, explică Executivul. 

La începutul lunii decembrie, Guvernul a decis primele 17 companii care intră în procesul de reformă şi în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu.

Între acestea figurează TAROM, Metrorex, companiile CFR, dar şi altele, fiind propuse de către ministerele de resort.

Sunt firme care, potrivit premierului, vor avea aprobate bugetele imediat după aprobarea bugetului naţional.

(Citește și: Program-pilot pentru reformarea a 17 companii de stat/ Premierul Bolojan: Vom vedea care vor fi listate la bursă, care vor fi reorganizate și care vor fi lichidate)

****

[newsman_subscribe_widget formid="nzm-container-91885-6936-62e2a1251fbbbf9d28a8dd5a"]

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Program-pilot pentru reformarea a 17 companii de stat/ Premierul Bolojan: Vom vedea care vor fi listate la bursă, care vor fi reorganizate și care vor fi lichidate

Video / Pachetul 2 de măsuri, anunțat de premierul Bolojan: Eficientizarea companiilor de stat, Reforma pensiilor magistraților, reducerea risipei în sănătate, reorganizarea ANAF. Lista de măsuri și direcții de acțiune

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Economia a început să pâlpâie – Investițiile și construcțiile preiau conducerea PIB. IT&C dă semne de revenire în T3 – Problemele continuă în industrie

La obiect
Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți