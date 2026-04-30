Guvern: 22 de prefecți și 36 de subprefecți, eliberați din funcție – PSD anunță că toți reprezentanții partidului din Guvern au demisionat

Guvernul a adoptat, miercuri, hotărâri privind eliberarea din funcție a 22 de prefecți și 36 de subprefecți, ca urmare a demisiei acestora.



Prin alte hotărâri au fost numiți 21 de prefecți și 6 subprefecți.



„Aș vrea să vă semnalez eliberările din funcție a 22 de prefecți și 36 de subprefecți și numiri în funcție a 21 de prefecți și 6 subprefecți. E vorba, desigur, de prefecții și subprefecții care au demisionat. În locul lor au fost numite alte persoane”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria.





Astfel, în locul prefecților demisionari, Guvernul i-a numit în funcția de prefect pe următorii: Nedelcu Darius-Sebastian (județul Argeș);



Dobrescu Florin-Sergiu (județul Brăila);



Dolha Nechita-Stelian (județul Bistrița-Năsăud);



Dimian Leonard (județul Buzău);



Gâfu Cristian (județul Caraș-Severin);



Deculescu Valentin-Dumitru (județul Călărași);



Calomfirescu Marius (județul Dâmbovița);



Călinoiu Eugen-Costel (județul Dolj);



Toderașc George (județul Galați);



Răducan-Morega Corneliu (județul Gorj);



Szell Lorincz (județul Hunedoara);



Tănăsescu Mihai Andrei (județul Ialomița);



Stauder Rudolf (județul Maramureș);



Pavel Cristinel (județul Mehedinți);



Apostol Maria (județul Neamț);



Nicolae Ștefan (județul Olt);



Păstrăv Bogdan-George (județul Suceava);



Mitran-Piticu Valentina-Veronica (județul Teleorman);



Terente Eugen ( județul Tulcea);



Șerban Andrei (județul Vaslui);



Macovei Liviu- George (județul Vrancea).



Miercuri, PSD a anunțat la rândul său că toți reprezentanții partidului care ocupau funcții guvernamentale au demisionat.

Anunțul PSD vine la două zile după ce Sorin Grindeanu le cerea acestora să demisioneze în paralel cu depunerea moțiunii de cenzură, argumentând că trebuie să fie „lucrurile cât se poate de clare”.

„PSD anunță că toți reprezentanții săi care ocupau în Guvern funcțiile de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect sau subprefect au demisionat în urma deciziei partidului de a depune o moțiune de cenzură pentru demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan”, a anunțat PSD printr-un comunicat de presă.

Partidul susține că demisiile acestora reprezintă „un act de demnitate, în deplină consecvență cu demersurile PSD în plan parlamentar”.

„PSD consideră că schimbarea modului de guvernare și oprirea declinului economiei naționale reprezintă în acest moment o miză mult mai importantă decât menținerea unor funcții sau portofolii într-un guvern nefuncțional”, potrivit sursei citate.

