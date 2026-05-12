Gură de oxigen pentru industria chimică europeană, datorită penuriei de materii prime ce afectează mai mult Asia decât Europa

Industria chimică europeană, care se confruntă cu mari dificultăți, a încheiat primul trimestru din 2026 cu rezultate slabe, dat totuși peste așteptări, deoarece șocul pe partea de ofertă din Orientul Mijlociu a lovit puternic combinatele petrochimice din Asia, pe fondul penuriei de distilate ușoare din petrol și alte materii prime din Golful Persic, scrie Reuters.

Sectorul petrochimic din Asia este puternic dependent de distilatele albe din petrol, gazul petrolier lichefiat (GPL) și metanol livrate de rafinăriile din Golful Persic. Ca urmare, în Asia deficitul de materii prime pentru industria petrochimică, provocat de războiul din Iran, a obligat combinatele petrochimice să-și reducă producția.

În timp ce industria chimică și petrochimică din Asia se confruntă cu șocul provocat de blocajul din Orientul Mijlociu, industria chimică europeană – aflată în declin de la criza energetică din 2022 – are un moment de respiro.

Însă perioada favorabilă va fi de scurtă durată, avertizează managerii din industrie și analiștii, neașteptându-se la o redresare de durată a sectorului după ce vor înceta perturbările care îi afectează pe concurenții asiatici. Odată ce traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz își va reveni la normal, Asia va redeveni producătorul de substanțe chimice mai ieftine și cu costuri energetice mai mici.

„Începutul anului a fost slab, dar din martie am observat un ușor impuls pozitiv. Din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, lanțurile de aprovizionare ale multor competitori asiatici au fost perturbate, determinând clienții să se întoarcă la furnizorii europeni, cum ar fi LANXESS”, a declarat Matthias Zachert, CEO al gigantului chimic cu sediul în Germania, în comentariile privind rezultatele din primul trimestru.

„Capacitatea de aprovizionare este în prezent un avantaj competitiv semnificativ”, a adăugat Zachert, dar a menționat că firma sa a majorat prețurile pentru multe dintre produsele sale pentru a transfera clienților costurile crescute ale materiilor prime, energiei și logisticii.

Un alt producător european de substanțe chimice, Evonik, a remarcat, de asemenea, creșterea volumelor de vânzări în anumite sectoare din martie, ca urmare a războiului, „probabil datorită clienților care se angajează în achiziții în avans”.

O altă firmă europeană, Solvay, a raportat o performanță solidă în primul trimestru, dar a adăugat că „nu ne așteptăm ca mediul operațional să se îmbunătățească pe termen scurt”.

Tot avantajul dat de deficitul de aprovizionare al Asiei va dispărea odată ce fluxurile se vor normaliza, spun analiștii și directorii din industrie. „Nu există niciun motiv să ne lăsăm cuprinsi de euforie”, a declarat Zachert, directorul general al Lanxess, pentru Reuters.

