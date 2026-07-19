Gură de oxigen istorică pentru industria europeană – UE relaxează regulile care guvernează piața carbonului

Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) al Uniunii Europene – principala componentă a politicilor climatice – va fi relaxat, ca răspuns la presiunea exercitată de industriașii care s-au plâns de prețurile ridicate la energie și concurenții asiatici care n-au politici de mediu, conform unei propuneri prezentate vineri de Comisia Europeană.

Executivul UE propune încetinirea reducerii treptate a numărului de certificate de emisii oferite pe piață, față de prevederile inițiale din Green Deal.

Acest lucru va lua parțial din presiunea pusă pe companiile din sectoare cu mare consum energetic forțate să-și reducă consumul. În plus, pentru sectoarele industriale aflate în pericol de dispariție în UE se vor acorda mai multe certificate de emisii în mod gratuit.

Lobby făcut de industrii

Principalele organizații patronale și sindicale din industriile europene, precum și unele guverne, printre care și România, au făcut lobby pentru modificări ale pieței ETS, avertizând că se vor închide și mai multe fabrici și vor fi relocări de producție.

În cadrul ETS, companiile primesc certificate pentru emisia de gaze cu efect de seră, cum ar fi CO2, și le pot comercializa sau pot achiziționa certificate suplimentare, după cum pot. Acest lucru formează un preț pentru fiecare tonă de CO2 emisă.

În cadrul Green Deal și Net Zero este prevăzut ca numărul de certificate disponibile să scadă an de an, ceea ce le face mai scumpe iar investițiile în măsurile de combatere a schimbărilor climatice să fie profitabile. Industriile cu consum mare – metalurgia, industria chimică – primesc un număr de certificate gratuite.

Acum, Comisia propune ca începând cu 2031 să fie disponibile mai multe certificate decât prevederile inițiale, o diluare a eforturilor de decarbonizare, care îi va enerva pe activiștii de mediu.

În Green Deal era prevăzut ca numărul de certificate emise să scadă cu 4,3% pe an până în 2027 și cu 4,4% după 2028. Acum, Comisia a propus ca scăderea să fie mai lină, ajungând la o rată anuală de 3,7% între 2031 și 2035, apoi de 1,7% între 2036 și 2040.

Bruxelles-ul susține că și în condițiile relaxării reglementărilor verzi, se va atinge până în 2050 obiectivul Net Zero, cu jalonul intermediar de 90% până în 2040.

Propunerea trebuie aprobată de Parlamentul European și de statele membre pentru a intra în vigoare.

ETS „a dat rezultate”

Pentru a reduce și mai mult emisiile, Comisia Europeană dorește să includă și instalațiile de incinerare a deșeurilor în plata emisiilor de carbon. În plus, se vor aplica mai multe restricții transportului aerian și maritim.

ETS a fost înființat în 2005 cu scopul de a reduce emisiile în cadrul Green Deal. Scopul este de a oferi un stimulent pentru reducerea gazelor cu efect de seră, în special în sectoarele mari consumatoare de energie, cum ar fi industria și producția de electricitate.

Potrivit Agenției Germane de Mediu, emisiile la nivelul UE care sunt incluse în ETS au fost reduse de la introducerea plății emisiilor, cu aproximativ 50%. În Germania, se estimează că reducerea se ridică la 47%.

Sistemul a fost acum revizuit în lumina condițiilor economice și geopolitice schimbate, precum și a obiectivului climatic al UE pentru 2040.

De la lansarea sa în 2005, ETS „a dat rezultate”, a declarat Comisia într-un comunicat, adăugând că schema a generat venituri de 270 de miliarde de euro care au fost reinvestite în inovare, decarbonizare și modernizarea sistemului energetic european.

„Cu toate acestea, contextul geopolitic și economic s-a schimbat, iar industria UE este supusă unei presiuni sporite”, a adăugat aceasta.

ETS2 – Noi taxe pentru combustibili din 2028

Independent de propunerile de reformă ETS, combustibilii precum benzina și gazele naturale sunt incluși într-un al doilea sistem al UE, numit ETS2, care va fi implementat din 2028. Prețul certificatelor va influența prețul combustibililor pentru încălzire, gazelor naturale, motorinei și benzinei.

Linda Kalcher de la Strategic Perspectives, un grup de experți, a criticat propunerea, argumentând că presiunea politică a avut prioritate față de realitățile economice și de piață.

„Propunerea ETS este un cal troian: pare un cadou pentru companii, pentru a-și amâna reducerea emisiilor. În realitate, însă, oferă un dezavantaj competitiv în comparație cu companiile chineze, care își pot mări între timp cotele de piață pe piețele verzi.”

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