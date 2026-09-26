Grupul de sprijin pentru IMM-uri, înființat în Parlamentul României

Membri ai Confederaţiei Patronale IMM România şi parlamentari din toate grupurile din Senat și Camera Deputaților au înființat Grupul de sprijin din Parlament pentru IMM-uri, o platformă informală, voluntară şi transpartinică ce are ca scop realizarea unui dialog constant pentru politici publice adaptate nevoilor reale ale antreprenorilor.

„Prin acoperirea naţională şi prezenţa în toate judeţele, IMM România este un partener direct al Parlamentului pentru o economie predictibilă. Activitatea în cadrul grupului de sprijin va fi axată pe rezolvarea urgenţelor din mediul de afaceri, dezvoltarea de noi măsuri economice de sprijinire a antreprenoriatului autohton şi filtrarea riguroasă a proiectelor de lege prin Testul IMM”, a declarat preşedintele IMM România, Florin Jianu, într-un comunicat al organizaţiei.

În cadrul primei reuniuni de lucru, organizată pe data de 24 septembrie la Senat, discuţiile s-au concentrat pe identificarea de soluţii concrete pentru probleme de actualitate ale antreprenorilor români precum limitarea adaosului comercial la carburanţi pe întregul lanţ de preţ, legiferarea mecanismului permanent de „motorină profesională” şi pentru agricultură, prelungirea termenului de actualizare a codurilor CAEN Rev. 3, eficientizarea legislaţiei privind transportul naval şi administrarea porturilor, cadrul legal pentru firmele de exerciţiu, optimizarea programului Rabla, decontarea restanţelor la concediile medicale şi eficientizarea colectării drepturilor de autor.

IMM România a fost înfiinţată în anul 1992 şi reprezintă peste 12% din numărul total al firmelor din România, cu peste 500.000 de angajaţi la nivel naţional.

Organizaţia face parte din Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS), coordonat de către prim-ministrul României, Consiliul Economic şi Social, organismul consultativ al Parlamentului şi Guvernului României şi din Comisiile de Dialog Social la nivel central şi la nivel teritorial.

La nivel internaţional, IMM România este parte din Organizaţia Europeană a IMM-urilor şi are un reprezentant în cadrul grupului angajatorilor al Comitetului Economic şi Social European.

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